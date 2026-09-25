La organización argentina de movilidad ampliará su flota de vehículos con el dinero y dará otro paso en el roadmap programado para los próximos meses

Los fondos impulsarán la flota de DeRentas de 7.000 a 22.000 autos para 2027, generando más oportunidades de ingreso.

La Serie II de Obligaciones Negociables, a 24 meses, fue garantizada por Banco Galicia y CMF, duplicando la demanda previa.

La firma DeRentas emitió Obligaciones Negociables (ON) por $9.357 millones para financiar la expansión de su flota de vehículos.

La firma argentina de movilidad DeRentas, compañía, anunció la colocación de la Serie II de sus Obligaciones Negociables (ON) por $9.357 millones de pesos, su segunda emisión en el mercado de capitales.

La operación, a 24 meses, cuenta con garantía del 100% del capital más intereses, otorgada por Banco Galicia y Banco CMF, que además son organizadores y colocadores de la emisión. Los recursos se destinarán a la adquisición de vehículos para ampliar la flota y acompañar la expansión del negocio en Argentina.

Juan de Larminat, Chief Financial Officer de deRentas, explica en un informe al que accedió iProUP que "el mercado de capitales es una herramienta importante para acompañar nuestro plan de crecimiento".

Y agrega: "Buscamos vincular el financiamiento con la incorporación de vehículos y el desarrollo de la operación".

"A medida que el negocio gane escala, contemplamos avanzar hacia emisiones bajo el régimen general como un próximo paso en esa estrategia", expresó", remarca.

Cómo fue la nueva colocación de De Rentas

La Serie II se lanzó con un piso de $4.000 millones, ampliable hasta $10.000 millones.

En total, recibió 25 ofertas por un total de $10.975.000.000, con un margen solicitado promedio de −0,33% sobre TAMAR.

Además, la firma precisó que se adjudicaron 18 ofertas por $9.357.142.856, con un margen de corte de 0,00%, que determina una tasa de TAMAR Privada + 0,00% para la emisión.

La demanda representó 1,17 veces el monto colocado, más que duplicó el monto de la primera colocación.

La emisión, denominada, integrada y pagadera en pesos argentinos, tiene un plazo de 24 meses desde la fecha de emisión y liquidación, con pagos trimestrales de intereses y amortización del capital en cuatro cuotas semestrales del 25% cada una.

La colocación se suma al recorrido de deRentas en el mercado de capitales. Su primera ON (Serie I, marzo de 2026), por $4.500 millones, se colocó a TAMAR Privada + 0% y vence en marzo de 2028. La compañía ya pagó intereses y, en septiembre, realizó el primer pago semestral de capital, por $1.125 millones.

La búsqueda de sumar más autos para escalar el negocio

Juan de la Cruz, CEO y cofundador de De Rentas, resalta que "esta emisión nos permite dar un paso concreto hacia nuestra misión: sumar vehículos para que más personas puedan acceder a nuevas oportunidades de ingreso, con el servicio y el acompañamiento que requiere una operación cada vez más grande".

DeRentas posee 7.000 autos circulando en la Argentina y opera en AMBA, Córdoba y Mar del Plata. Para alcanzar los 10.000 vehículos a fines de 2026 y los 22.000 a fines de 2027, la firma acompaña su expansión comercial con inversión en flota.

La nueva emisión aporta recursos para avanzar hacia esas metas y dar continuidad a su estrategia de financiamiento en el mercado de capitales. En menos de tres años, la flota pasó de 150 vehículos a fines de 2023 y unos 500 a mediados de 2024 a los 7.000 actuales.

El negocio central es el alquiler para conductores que generan ingresos manejando con Uber, en modalidades por encargo, por turnos y con opción de compra, junto con mantenimiento y acompañamiento. Una flota más amplia permite que más personas accedan a un vehículo para generar ingresos.

Como el auto es el activo del negocio, cada unidad necesita estar preparada, disponible y acompañada por un servicio que permita sostener su uso; para eso, la compañía desarrolló capacidades de mantenimiento, logística, tecnología y atención.

La incorporación de vehículos se enmarca en el crecimiento de un grupo que reúne distintas verticales, entre ellas DeRentas GO! y DeRentas Flip, y combina gestión de flotas, tecnología y operación.