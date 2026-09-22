Con más de 150.000 miembros, el proyecto liderado por Dryden Brown y respaldado por el CEO de OpenAI busca reunir a emprendedores e inversores

Esta es la mayor inversión de EE. UU. en el sector inmobiliario uruguayo y sumará 30 startups.

Elige a +Colonia, en Uruguay, para su sede física y busca ser hub de innovación con primeros residentes en 2027.

Praxis, la comunidad global de inteligencia artificial fundada por Dryden Brown y respaldada por Sam Altman, CEO de OpenAI, confirmó su desembarco en Uruguay con una inversión inicial de más de u$s1.000 millones en +Colonia, el megaproyecto urbanístico frente al Río de la Plata.

Los primeros residentes llegarán en 2027, en lo que se perfila como la mayor inversión estadounidense en el sector inmobiliario uruguayo.

Sam Altman respalda una millonaria inversión en +Colonia, el Silicon Valley rioplatense

Praxis, que reúne a más de 150.000 miembros en todo el mundo, eligió Colonia del Sacramento como sede física tras una extensa búsqueda internacional que incluyó alternativas en Groenlandia y el Mediterráneo.

La decisión se basó en la estabilidad política y económica de Uruguay, su entorno natural y la posibilidad de integrarse con un ecosistema ya en marcha como +Colonia.

La inversión proyectada supera los u$s1.000 millones en los primeros años, destinada a residencias, infraestructura, espacios culturales y de innovación.

Se espera que la iniciativa genere oportunidades para trabajadores en construcción, hotelería y servicios, así como para startups de innovación que ya firmaron compromisos de acción para instalarse en el hub.

El ecosistema contempla un centro urbanístico para emprendedores, startups, universidades y vivienda

¿Qué es +Colonia, la ciudad inteligente en la que trabaja Uruguay?

El proyecto +Colonia, liderado por el argentino Eduardo Bastitta, se desarrolla desde 2022 sobre 515 hectáreas frente al Río de la Plata.

El predio fue comprado más de 35 años atrás por Carlos Bastitta, padre de Eduardo, el cual dejó el legado en manos de su hijo, quien también es fundador de Plaza Logística, startup de soluciones de eCommerce que opera el centro de almacenamiento de Mercado Libre.

Ya cuenta con 100.000 m² en construcción, 500 unidades residenciales vendidas y el Distrito Génesis en marcha.

Las edificaciones incluyen unidades residenciales y comerciales que fueron mayormente adquiridas por personas y empresas en la modalidad "de pozo", es decir, en la etapa previa de la construcción

Su diseño responde al modelo de "ciudad de 15 minutos", con más del 50% de la superficie destinada a espacios verdes, movilidad eléctrica y conectividad de alta velocidad.

La iniciativa busca convertirse en el principal hub de innovación de Latinoamérica, con la participación de más de 180 entidades, incluyendo startups, bancos, constructoras y organismos como la ANII y el LATU.

A este ecosistema ya se suman 30 startups que ya firmaron un compromiso de acción para co-crear la ciudad, con la intención de instalarse en el futuro hub de innovación rioplatense. Algunas de las firmas nacionales y uruguayas que ya mostraron interés en instalarse en este complejo 4.0 incluyen:

Justoken

Pomelo

Cocos Capital

Henry

Endeavor

Drone.uy

"+Colonia está cumpliendo los objetivos que dieron origen al proyecto: construir una ciudad capaz de atraer talento, empresas y nuevas comunidades, y donde vivir y trabajar estén cada vez más vinculados con la naturaleza, la innovación y la tecnología", remarcó Eduardo Bastitta, CEO y fundador de +Colonia.

El modelo de Praxis prevé que parte de las ventas residenciales financien becas para artistas, residencias creativas e instituciones culturales, inspirándose en el rol que tuvo la riqueza bancaria en el Renacimiento florentino.

La idea es que la prosperidad generada por la inteligencia artificial se traduzca en un ecosistema cultural y accesible.