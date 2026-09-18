El empresario impulsa fondos para proyectos educativos y sanitarios que buscan cerrar el acceso desigual a los avances de la inteligencia artificial

Gates urge a gobiernos a fijar reglas en 12-18 meses, priorizando IA multilingüe y control local de datos para evitar brechas.

Fundación Gates destinará u$s1.000M en 2 años a educación, salud y agricultura para acceso equitativo a la tecnología.

Bill Gates advierte que la Inteligencia Artificial beneficiará a los ricos si gobiernos no regulan y anuncia inversión equitativa.

Bill Gates advirtió que la inteligencia artificial terminará desarrollada para los más ricos si los gobiernos no fijan reglas a tiempo, y anunció que la Fundación Gates destinará al menos u$s1.000 millones en los próximos dos años para ampliar el acceso a la tecnología entre los países y las comunidades con menos recursos.

El anuncio se conoció este lunes en el marco del informe anual Goalkeepers, que la fundación presenta desde hace una década para medir el avance hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

La edición 2026, titulada Make This Matter: AI, Equity, and the Choice We Can't Delay, sostiene que el rumbo de la IA todavía no está escrito y que la ventana para definir quién se beneficia primero es corta.

"El mercado, dejado a su suerte, va a llevar las herramientas más capaces primero hacia la gente y las instituciones que más pueden pagarlas, no necesariamente hacia quienes más podrían beneficiarse", planteó Gates, presidente de la fundación, en el documento.

Los tres pedidos de Gates a los gobiernos

El cofundador de Microsoft identificó tres frentes donde una acción temprana podría inclinar la balanza a favor de los países en desarrollo:

Que las herramientas de IA funcionen en todos los idiomas que habla la gente. Más del 90% de los datos usados para entrenar los primeros modelos de lenguaje provinieron de fuentes en inglés, lo que dejó afuera a buena parte del mundo.

provinieron de fuentes en inglés, lo que dejó afuera a buena parte del mundo. Que cada país y cada comunidad controle cómo se gestiona su propia información.

Que médicos, agricultores, docentes y desarrolladores puedan aprender a evaluar las herramientas y adaptarlas a su contexto, en lugar de recibir productos ya cerrados, con acceso económico garantizado por empresas, gobiernos y filantropía.

Gates les dio a los gobiernos un plazo de entre 12 y 18 meses para avanzar en ese sentido.

Cómo se repartirán los u$s1.000 millones

La fundación distribuirá el dinero comprometido en cuatro áreas. Educación y salud recibirán 40% cada una, agricultura sumará 10% y el 10% restante se destinará a la infraestructura digital que sostiene una IA equitativa, incluidos conjuntos de datos en idiomas que las herramientas todavía no comprenden.

En salud, los fondos apuntan a diagnósticos y apoyo a la toma de decisiones para trabajadores de primera línea, cuidado materno y neonatal, y descubrimiento de nuevos medicamentos y vacunas.

En educación, la apuesta es a tutorías con IA que personalicen el aprendizaje en aulas de Estados Unidos y de otros países. En agricultura, la meta es que pequeños productores accedan a recomendaciones ajustadas a su suelo, su clima y sus cultivos.

El director ejecutivo de la fundación, Mark Suzman, definió el compromiso como un anticipo y aclaró que no reemplaza los recortes que los gobiernos aplicaron a los presupuestos globales de salud, que se cuentan en decenas de miles de millones de dólares. Consultado sobre si la IA puede cubrir ese faltante, respondió que lamentablemente no.

El debate paralelo sobre los riesgos de la superinteligencia

La advertencia de Gates llega en medio de una discusión paralela sobre los riesgos de la carrera por desarrollar sistemas cada vez más potentes.

Días antes de la publicación del informe, un investigador que había trabajado en Anthropic renunció y denunció públicamente que la industria corre hacia una superinteligencia capaz de mejorarse a sí misma sin los controles necesarios. El planteo tuvo eco dentro de la propia compañía, donde otro investigador coincidió en que el riesgo es real.

Días después, el director ejecutivo de Anthropic propuso incorporar evaluadores externos a los laboratorios que desarrollan estos modelos, una idea que recibió el respaldo de referentes de otras compañías del sector.

Gates no descartó esos riesgos, pero puso el eje en otra pregunta: a quién llega la tecnología. "Podemos usar la Inteligencia Artificial para el bien, pero no va a pasar por accidente", escribió en el informe. El debate se trasladará la semana próxima a la Asamblea General de la ONU, donde se reunirán los principales líderes mundiales.