La red social de Elon Musk analiza pagar a sus creadores en stablecoins ligadas al dólar, como parte de la expansión de X Money hacia una superapp

Implementar pagos con criptomonedas posicionaría a X como impulsor de la adopción de activos digitales en la monetización global.

La iniciativa se alinea con el plan de Elon Musk de transformar X en una superapp, integrando servicios financieros con X Money.

X analiza usar stablecoins, como USDC, para remunerar a creadores de contenido, según un reporte interno del 20 de agosto.

X, la red social propiedad de Elon Musk, estaría analizando una nueva vía para remunerar a sus creadores de contenido mediante el uso de stablecoins, y en su camino a convertirse en una superapp.

De acuerdo con un reporte publicado este jueves 20 de agosto, la compañía analiza internamente la posibilidad de distribuir los pagos y regalías a influencers y otros proveedores de contenido mediante activos digitales vinculados al valor del dólar.

Entre las alternativas, USDC, la stablecoin emitida por Circle, podría ser la elegida, ya que las stablecoins buscan mantener un valor estable frente a una moneda fiduciaria, lo que podría facilitar su uso para pagos periódicos y reducir el impacto de la volatilidad sobre los ingresos de los creadores.

X y X Money

La posibilidad de usar stablecoins encaja con la estrategia que Musk viene desarrollando para transformar X en una superapp, ya que durante 2026, la compañía avanzó con X Money, su servicio de pagos integrado en la plataforma.

El sistema fue presentado como una herramienta para realizar transferencias entre usuarios, depósitos bancarios y otros servicios financieros, con una tarjeta de débito y recompensas entre las funciones previstas.

La compañía también incorporó perfiles con experiencia específica en criptomonedas, ya que en marzo de 2026, X sumó a Benji Taylor, un ejecutivo con antecedentes en Aave y Coinbase Base, como responsable de diseño, en un movimiento que coincidió con la preparación de X Money.

Por otro lado, la eventual incorporación de stablecoins a los pagos a creadores podría, por lo tanto, representar una extensión del ecosistema financiero que Musk busca construir dentro de X.

¿Por qué elegir una stablecoin?

Para una plataforma global, las stablecoins podrían ofrecer algunas ventajas frente a los sistemas tradicionales de pagos internacionales, ya que al operar sobre redes blockchain, permitirían transferir valor entre distintos países sin depender necesariamente de los mecanismos bancarios convencionales.

También podrían facilitar que los creadores reciban sus ingresos en un activo denominado en dólares, independientemente del país donde residan, y para X, esto podría significar una infraestructura de pagos más uniforme para una base de usuarios distribuida globalmente.

El atractivo se vuelve mayor en un contexto de creciente adopción de las stablecoins como herramienta de pagos y transferencia de valor.

Sin embargo, su utilización a gran escala también plantea desafíos relacionados con regulación, custodia y cumplimiento normativo, además de la conversión entre activos digitales y monedas tradicionales.

El plan de Musk para una superapp

El proyecto forma parte de una visión más amplia de Musk para convertir X en una suerte de "everything app", una plataforma capaz de concentrar comunicación, contenido, pagos y servicios financieros.

En los últimos meses, X avanzó con su infraestructura de pagos mientras buscaba ampliar el acceso a X Money en Estados Unidos y este desarrollo también generó interés regulatorio.

De esta forma, los legisladores estadounidenses solicitaron información sobre los planes de Musk para el servicio y, entre otros puntos, preguntaron por la posibilidad de que X incorporara una stablecoin propia.

Por ahora, el uso de stablecoins para pagar a los creadores debe considerarse una posibilidad en estudio y no un producto confirmado.

Los reportes señalaron que X analiza internamente la propuesta y que no existe, hasta el momento, un anuncio oficial que establezca cuándo comenzaría a utilizarse este mecanismo.

Si finalmente se implementa, el cambio podría ser significativo ya que X no solo utilizaría criptomonedas como una alternativa de pago, sino que integraría activos digitales directamente en uno de los principales mecanismos de monetización de su plataforma.

Para la industria cripto, sería otra señal de que las stablecoins buscan dejar de ser únicamente instrumentos del mercado de criptomonedas para convertirse en una infraestructura de pagos de uso cotidiano.