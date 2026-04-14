La compañía provee de la tecnología a varias bileteras para que puedan usar sus tarjetas dentro de la misma interfaz de la inteligencia artificial

Una nueva fase de los pagos digitales comezó en Argentina: varias entidades dieron el puntapié inicial para realizar compras y abonarlas directamente desde ChatGPT u otra plataforma de preferencia.

Más allá del caso de Mastercard, BNA o MODO, una fintech argentina con proyección regional realizó las primeras operaciones de este tipo y puede llevarlos a las principales billeteras del país, incluso las cripto.

Las billeteras van por los pagos agénticos

Hace unas semanas, se anunció la llegada de Mastercard Agent Pay, que permite usar agentes de IA para realizar operaciones específicas. De esta forma, el sistema inicia la operación y el usuario solo debe consentirla mediante detección de huella o rostro.

Pero existe una empresa que ofrece servicios financieros a las principales billeteras del país que puede habilitar estos pagos casi con pesos y hasta criptomonedas. Se trata de Pomelo, que responsable de la emisión, impresión, embozado y gestión de tarjetas.

"Le podemos decir comprá este artículo en este lugar. El agente tiene tokenizada la información de la tarjeta y puede usarla al hacer el pago", revela a iProUP Hernán Corral, COO y cofundador de Pomelo.

Así, cualquier modelo de lenguaje grande de IA (LLM, como ChatGPT o Gemini) acapara el proceso completo de compra:

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Checkout para pagar con tarjeta

Las claves de los pagos agénticos

"Puedo decirle que compre el televisor más barato o con mejor financiación. Luego, ejecuta la transacción según las definiciones fijadas", revela Corral.

Para esto, según el ejecutivo, Pomelo "tokeniza una cartera de tarjetas con los parámetros que exige ChatGPT y después el agente usa ese token. El usuario puede poner todo tipo de restricciones al pago: límites, comercios, repetición, etcétera".

La firma ofrece servicios a una amplia gama de fintech y exchanges, por lo que se podría abonar con criptomonedas, previa conversión a pesos los activos digitales:

"Al tener una tarjeta basada en cripto, se utilizará del mismo modo que una basada en pesos o en dólares", asegura.

Siguiendo el razonamiento, también se podría pagar con "inversiones": entre sus partners se encuentra la plataforma Cocos, que permite abonar con su tarjeta prepaga debitando de los saldos de instrumentos como CEDEAR, acciones o sus diferentes fondos comunes en pesos y dólares.

Además, Pomelo tiene otros cliente