El empresario instó a los líderes del G20 a regular el uso de la inteligencia artificial, basándose en problemas comprobables en torno a su uso continuo

Busca evitar freno a inversión y adopción de IA, considerándola un "gran igualador" para el crecimiento global.

En cumbre G20, Huang enfatizó regulación en sesgos y seguridad de datos, alineado con "Principios de Carolina".

Jensen Huang, CEO de Nvidia, exigió a los líderes del G20 que regulen la inteligencia artificial (IA) basándose en riesgos reales y no en escenarios hipotéticos.

El empresario advirtió que una narrativa apocalíptica puede frenar inversiones y desalentar la adopción de esta tecnología.

El pedido se realizó en la cumbre tecnológica del G20 en Chapel Hill, Carolina del Norte, donde también participaron Sam Altman (OpenAI), Tom Brown (Anthropic) y otros referentes de Silicon Valley.

CEO de Nvidia insta a los líderes del G20 a regular la inteligencia artificial

Huang sostuvo que las normas internacionales sobre IA deben concentrarse en problemas comprobables, como sesgos algorítmicos, seguridad de datos y uso indebido de información, en lugar de escenarios de ciencia ficción que plantean un "fin del mundo".

Según el ejecutivo, insistir en riesgos teóricos desvía el debate y genera desconfianza social en un momento en que la IA ya transformó sectores como salud, finanzas y energía.

La posición de Huang se alineó con la estrategia del gobierno de Donald Trump, que impulsa los llamados "Principios de Carolina", un marco que busca evitar la creación de nuevos organismos regulatorios y propone que las reglas se concentren en situaciones novedosas vinculadas con la IA.

El CEO de Nvidia le exigió al G20 que regule la IA por riesgos reales que frenan la inversión

Michael Kratsios, asesor tecnológico de la Casa Blanca, explicó que el objetivo es dar espacio a la innovación y reducir las barreras para el desarrollo de nuevos modelos.

Huang comparó la inteligencia artificial con servicios públicos como el agua o la electricidad, calificándola como "el gran igualador" capaz de impulsar el crecimiento económico global.

En su intervención, instó a los países del G20 a acelerar la adopción de IA, construir centros de datos y desarrollar infraestructura para no quedar rezagados frente a otras economías. "El peor resultado posible es quedarse atrás", advirtió.

Qué otros empresarios exigieron la regulación de la IA a las potencias

El pedido de Huang se sumó al de otros líderes tecnológicos como Elon Musk, Sam Altman y Mark Zuckerberg, quienes advirtieron que un exceso de regulación puede retrasar lanzamientos, incrementar costos y obligar a modificar productos para cumplir requisitos de seguridad.

En julio de 2026, más de 1.100 empleados y directivos de OpenAI, Anthropic, Google DeepMind y Meta firmaron la declaración conjunta Pacing the Frontier, solicitando al gobierno de Estados Unidos que lidere un esfuerzo internacional para regular el ritmo de desarrollo de la IA.

El documento advierte que los sistemas de frontera podrían superar la capacidad humana de supervisión y que es necesario crear herramientas técnicas y marcos de gobernanza para frenar deliberadamente el avance si aparecen riesgos incontrolables.

Los empresarios sostienen que la industria no puede frenar sola sin perder terreno en la carrera tecnológica, por lo que se requiere coordinación internacional.

El pedido no busca detener proyectos en curso ni prohibir el desarrollo de IA, sino garantizar que existan mecanismos para ralentizar el avance cuando los riesgos superen la capacidad de control humano.

La carta enfatiza que la IA puede generar un futuro mejor, pero ese resultado no está garantizado si no se establecen límites claros.

La industria busca influir en las normas mientras todavía están en elaboración, con el fin de garantizar que no limiten el crecimiento de un sector que ya mueve billones de dólares en inversión.