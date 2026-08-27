Las acciones de la firma de semiconductores habían caído ayer en el after market. Pero este jueves revirtieron el rumbo y animaron al sector tecnológico

Salesforce (+22,87%) y CrowdStrike (+20,86%) confirman gran apetito inversor por la IA en software.

Las Bolsas de Nueva York subieron con fuerza por el sector tecnológico impulsado por resultados de Nvidia.

Las bolsas de Nueva York subieron con fuerza este jueves 27 de agosto, y reactivaron el sesgo comprador en el sector tecnológico.

El sentimiento alcista retornó a los mercados internacionales impulsado por el balance trimestral de Nvidia, que trepó 8,74% en la rueda.

La bolsa de Nueva York modificó la visión negativa que mostró sobre el resultado trimestral de Nvidia tras el cierre de la jornada de ayer, cuando las acciones de la firma perdieron cerca de 2%.

La compañía de semiconductores utilizados para el desarrollo de inteligencia artificial (IA) volvió a reportar un salto superior a 100% interanual en sus ingresos y ofreció proyecciones de ventas de largo plazo que superaron ampliamente las estimaciones del consenso de Wall Street.

El entusiasmo por la IA se extendió también al sector de software, de la mano de Salesforce, que se disparó 22,87%, y CrowdStrike, que escaló 20,86%, explicó Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, en un informe al que tuvo acceso iProUP.

Este repunte amortiguó incluso las expectativas de que la Reserva Federal mantendría las tasas sin cambios en septiembre, tras las últimas lecturas de inflación PCE. El mercado, en definitiva, decidió mirar más al crecimiento corporativo que a la cautela de la política monetaria.

El batacazo de Nvidia apuntaló al Nasdaq

Los principales indicadores de Nueva York cerraron la rueda con sólidas ganancias, lideradas por el rally en las compañías de megacapitalización.

El Nasdaq Composite, de fuerte impronta tecnológica, saltó 1,54%, mientras que el S&P 500 avanzó 0,69%.

El Dow Jones, por su parte, subió apenas 0,13%, reflejando que el impulso estuvo concentrado en el sector tech.

Nvidia sumó unos u$s450.000 millones en valor de mercado tras reportar ingresos por u$s92.220 millones en el trimestre, un alza de 106% interanual.

La compañía además anticipó que las ventas para el ejercicio fiscal 2028 crecerán 70%, impulsadas por la demanda de infraestructura de IA.

Este dato resultó determinante para revertir el escepticismo que venía rondando al mercado sobre la sostenibilidad del ciclo de inversión en inteligencia artificial.

Por qué Salesforce y CrowdStrike protagonizaron del rally en software

La explosión en las acciones de software fue uno de los grandes datos de la jornada.

Salesforce se disparó 22,87% tras presentar resultados por encima de lo esperado y anunciar una nueva alianza, bautizada "Claudeforce", junto a Anthropic.

La compañía busca integrar capacidades de IA de Claude en su ecosistema de productos empresariales, apuntando a fortalecer su plataforma frente a la competencia.

CrowdStrike, especializada en ciberseguridad, escaló 20,86% después de elevar sus metas de facturación anual.

Ambos casos confirmaron que el apetito inversor por la IA aplicada a software corporativo sigue firme, incluso en un contexto de tasas de interés elevadas.

El mercado interpretó estos resultados como una señal de que la adopción de IA empresarial recién está en sus primeras etapas de monetización.

El petróleo también sube en medio de tensiones geopolíticas

El mercado internacional de materias primas energéticas interrumpió la caída de las dos ruedas previas y reaccionó con alzas cercanas a 2%.

La escalada geopolítica en torno al Estrecho de Ormuz bloqueó el diálogo diplomático regional, luego de que la administración de Donald Trump descartara retornar a los términos del memorándum de entendimiento firmado en junio con Teherán.

La postura estadounidense de sostener la denominada "Guerra Económica" y la "Operación Economic Outcast" congeló los avances impulsados por Omán y Pakistán, y mantuvieron paralizado el tráfico de buques tanque en la zona.

Esto elevó nuevamente la prima de riesgo geopolítico sobre el precio del crudo.

El barril de petróleo Brent subió 2,01%, hasta u$s88,69, mientras que el WTI de Texas avanzó 1,79%, y cerró en u$s83,66.

La tensión en Medio Oriente vuelve así a sumarse como variable de peso para los mercados globales.