Google reabrió la inscripción a sus cursos gratuitos de Grow with Google: son online, sin requisitos y con certificado oficial para potenciar el CV

Google reabrió la inscripción a su programa Grow with Google, una plataforma de capacitaciones online y gratuitas destinada a quienes buscan trabajo, quieren cambiar de rubro profesional o desean sumar valor a su CV.

Esta propuesta se posiciona como una de las más elegidas por profesionales y aficionados que buscan continuar con su formación sin realizar grandes inversiones.

Además de sus propios contenidos, Grow with Google incorpora materiales de otras empresas para practicar habilidades digitales, junto con recursos gratuitos orientados a mejorar el uso de la tecnología.

Para quienes recién comienzan, la plataforma ofrece cursos de competencias digitales básicas, productividad y una introducción a la transformación digital, donde se explican los nuevos perfiles laborales.

La oferta es amplia y abarca distintas áreas. Entre los cursos disponibles se encuentran:

Google Analytics, orientado al análisis de datos para optimizar estrategias de negocio

Google Ads , enfocado en la publicidad digital de productos y servicios

Google Marketing Platform, con foco en herramientas de marketing digital

También incluye capacitaciones en desarrollo de aplicaciones móviles, comercio electrónico, computación en la nube y uso de Google Cloud.

Cómo inscribirse en las capacitaciones

Para todos los interesados en inscribirse, Google ya abrió nuevas convocatorias a través de su programa Grow with Google.

El acceso es simple: solo hay que ingresar a la plataforma oficial y elegir el curso que mejor se adapte a los intereses o necesidades de cada usuario.

Una de las principales ventajas es que no existen fechas límite estrictas ni requisitos previos de inscripción, algo que facilita el acceso a personas con distintos niveles de experiencia.

Además, los cursos son asincrónicos, y permite que cada participante avance a su propio ritmo y organice el aprendizaje según su disponibilidad.

Este formato flexible resulta especialmente atractivo para quienes buscan capacitarse mientras trabajan o estudian.

Una vez finalizada la cursada, el certificado se entrega de forma automática, listo para ser incorporado al CV o al perfil profesional.