El beneficio de la billetera digital desarrollada por Banco Provincia estará vigente en dos días puntuales hasta fin de 2026. Todos los detalles

La promoción de Banco Provincia es para compras presenciales en locales adheridos y NFC requiere Android.

Cuenta DNI y Mostaza ofrecen hasta 30% de ahorro en compras los jueves y viernes, vigente hasta diciembre de 2026.

Cuenta DNI, la billetera digital desarrollada por Banco Provincia, incorporó a la cadena de comida rápida Mostaza a su esquema de promociones y permite conseguir hasta 30% de ahorro en las compras realizadas los jueves y viernes.

El beneficio fue confirmado por el banco bonaerense y estará disponible hasta diciembre de 2026, con diferentes porcentajes de reintegro según la modalidad de pago elegida.

La promoción suma a Mostaza entre los comercios gastronómicos donde los usuarios de la billetera pueden obtener un reintegro semanal.

La propuesta contempla dos alternativas de pago, cada una con un porcentaje de devolución y un tope específico:

La primera opción permite pagar directamente con dinero disponible en Cuenta DNI y obtener un 25% de reintegro . En este caso, el beneficio tiene un tope de $8.000 por persona por semana , por lo que una compra de $32.000 alcanza exactamente el máximo de devolución

y obtener un . En este caso, el beneficio tiene un , por lo que una compra de $32.000 alcanza exactamente el máximo de devolución La segunda alternativa apunta a quienes utilizan pagos sin contacto NFC desde la aplicación. Con una tarjeta Visa Débito o Visa Crédito vinculada a Cuenta DNI, el ahorro asciende al 30%, con un reintegro máximo de $15.000 por semana y por persona

En términos concretos, un consumo de $40.000 con dinero en cuenta genera un reintegro de $8.000, porque se alcanza el tope semanal de esa modalidad. Si la operación es de $60.000 mediante NFC, el 30% equivale a $18.000, pero el reintegro queda limitado a $15.000.

La modalidad con NFC está habilitada para compras presenciales en los locales adheridos de Mostaza y, por el momento, funciona exclusivamente en celulares Android. La propia cadena cuenta con una amplia red de sucursales en distintas provincias y ciudades, aunque para acceder al beneficio es necesario verificar que el establecimiento esté incluido entre los adheridos.

Cuenta DNI suma a Mostaza a sus promociones hasta fines de 2026 (Fuente: Imagen creada con IA)

Cómo funciona el descuento de Cuenta DNI en Mostaza

Para quienes elijan la opción de pago NFC, la activación comienza dentro de la aplicación Cuenta DNI. Desde la pantalla principal hay que ingresar en "Otras funcionalidades" y seleccionar la opción "Tarjetas".

Luego se debe elegir la tarjeta de débito o crédito que se utilizará para realizar pagos sin contacto. La app muestra las tarjetas disponibles y permite seleccionar aquella que se quiera habilitar para utilizar mediante tecnología NFC.

Una vez seleccionada la tarjeta, hay que ingresar a sus opciones y tocar "Activar para pagos NFC". El sistema solicitará leer y aceptar los términos y condiciones antes de continuar con la configuración.

El siguiente paso consiste en confirmar la identidad mediante la huella digital u otro mecanismo de seguridad disponible en el dispositivo. Esta instancia permite validar que la persona que está activando la función es la titular o usuaria autorizada de la tarjeta.

Después de completar la validación, Cuenta DNI verifica los datos de la tarjeta y realiza el proceso de habilitación. Si la operación es aprobada, la tarjeta queda lista para efectuar pagos sin contacto desde el teléfono.

Para quienes prefieran no utilizar NFC, el beneficio continúa disponible mediante el pago con dinero en cuenta, que ofrece un 25% de reintegro con un tope de $8.000 semanales. La alternativa puede resultar más sencilla para quienes ya utilizan habitualmente el QR o las funciones de pago de Cuenta DNI y no necesitan vincular una tarjeta para pagar.

Qué es Cuenta DNI y cómo abrir una cuenta gratis

Cuenta DNI es la billetera digital de Banco Provincia y puede utilizarse sin costo de mantenimiento. El banco informa que la aplicación permite abrir una cuenta de manera gratuita y 100% digital, utilizando únicamente el DNI para completar el proceso de registro.

Quienes todavía no son clientes de Banco Provincia también pueden acceder a la aplicación. Al registrarse, el banco ofrece la posibilidad de abrir una caja de ahorros gratuita, sin necesidad de realizar el trámite de manera presencial en una sucursal.

Además de permitir pagos con QR, transferencias y otras operaciones cotidianas, la billetera concentra un amplio esquema de promociones y descuentos en comercios adheridos. Los beneficios cambian según el período, el comercio, el día de la semana y el medio de pago utilizado.

En el caso puntual de Mostaza, la promoción se diferencia de otras propuestas gastronómicas de Cuenta DNI porque combina dos porcentajes de reintegro y dos mecanismos de pago. El mayor ahorro, del 30%, requiere utilizar una tarjeta Visa vinculada y pagar mediante NFC desde un dispositivo Android.

El beneficio está pensado para compras presenciales en locales adheridos, por lo que conviene comprobar previamente que el establecimiento participe de la promoción. El listado oficial de locales de Mostaza permite consultar las sucursales disponibles por zona y ciudad.

La promoción estará vigente durante jueves y viernes hasta diciembre, por lo que los usuarios pueden planificar sus consumos para aprovechar el reintegro semanal. La clave para obtener el máximo ahorro es elegir correctamente el medio de pago, respetar los topes y verificar que el local de Mostaza esté adherido al beneficio.