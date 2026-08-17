La empresa detrás de USDT desarrolló una serie de herramientas de IA que funcionen directamente en celulares para usuarios en varios mercados

Su QVAC SDK (abr. 2026) permite ejecutar IA localmente, para reducir la brecha tecnológica y la dependencia centralizada.

El CEO Paolo Ardoino busca apps para salud, finanzas y deporte, aprovechando 650M+ usuarios y la base móvil existente.

Tether impulsa la IA en economías emergentes con herramientas descentralizadas para teléfonos móviles.

Tether, la empresa emisora de la stablecoin USDT, busca ampliar el acceso a servicios basados en inteligencia artificial (IA) en economías emergentes.

La compañía busca desarrollar herramientas que puedan utilizarse directamente desde teléfonos celulares, sin depender de grandes servidores centralizados.

Paolo Ardoino, CEO de Tether, indicó que la iniciativa estará orientada a aplicaciones prácticas vinculadas con áreas como salud, finanzas y deporte.

Según él, la amplia disponibilidad de teléfonos móviles en países en desarrollo permite ejecutar modelos de IA sencillos directamente sobre los dispositivos de los usuarios. Por eso, Tether trabaja en aplicaciones pensadas específicamente para este tipo de hardware.

La propuesta no busca competir con los modelos de frontera desarrollados por las grandes empresas tecnológicas, sino ofrecer herramientas que puedan resolver necesidades concretas de la vida cotidiana.

Para el CEO de Tether, democratizar el acceso a esta tecnología también puede contribuir a reducir las diferencias económicas y tecnológicas entre regiones.

"Esto no puede convertirse en una brecha de riqueza multiplicada por una brecha de inteligencia", advirtió Ardoino al referirse al riesgo de que el desarrollo de la IA profundice las desigualdades existentes.

Paolo Ardoino, CEO de Tether, advirtió que la IA puede multiplicar la desigualdad y lanzó su propia solución

Tether apuntala su base de usuarios

La estrategia también se vincula con el alcance que ya tiene Tether a nivel global. La compañía supera los 650 millones de usuarios, con una fuerte presencia en regiones como África y Sudamérica.

Ardoino también cuestionó la concentración del desarrollo de IA en grandes compañías tecnológicas, cuyos modelos dependen principalmente de infraestructura centralizada. "La inteligencia debería ser libre, en el sentido de libertad", indicó.

La compañía ya avanzó en esa dirección con QVAC SDK, una herramienta de desarrollo de IA descentralizada y de código abierto que lanzó el 9 de abril de 2026.

El software permite ejecutar modelos de IA directamente en distintos dispositivos, incluidos teléfonos inteligentes, sin necesidad de enviar los datos a servidores externos.

De esta manera, Tether busca construir una infraestructura en la que el procesamiento de IA pueda realizarse de forma local y accesible.