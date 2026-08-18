Un relevamiento elaborado por el economista Andrés Salinas detalló el pago inicial para líneas de primera vivienda a 20 años con financiación del 75%

La primera cuota para una propiedad de u$s100.000 difiere en $634.598 entre Banco Nación y Supervielle.

Banco Nación tiene la cuota inicial más baja de 13 bancos: $869.413 para una propiedad de u$s100.000.

La reactivación de los créditos hipotecarios en la Argentina reconfiguró las alternativas para acceder a la primera vivienda, pero la dispersión de tasas nominales anuales (TNA) entre las entidades genera diferencias sustanciales en el desembolso mensual de los solicitantes.

Un informe comparativo elaborado por el economista Andrés Salinas analizó el valor exacto de la primera cuota en 13 bancos públicos y privados. El ejercicio se calculó para préstamos destinados a primera vivienda a 20 años de plazo, con una financiación del 75% del valor del inmueble (cobrando haberes en la entidad), tomando una cotización de la UVA a $2.076,82 y un tipo de cambio oficial de referencia de $1.512,59.

"El valor de las cuotas lo podés calcular fácilmente en UVA, es un sistema de amortización francés. Reemplazás la moneda por UVA y saber cuánto vas a pagar en pesos cada cuota dependerá de la expectativa de inflación", detalló el economista Andrés Salinas al ser consultado por el relevamiento.

Cuánto se paga de primera cuota en los bancos con las tasas más bajas del mercado

Las entidades con las tasas nominales anuales más competitivas para clientes con acreditación de sueldo exigen desembolsos iniciales sensiblemente menores para la compra de una unidad:

Banco Nación (TNA 6,7%): Para un inmueble de u$s50.000 (anticipo de u$s12.500), la cuota inicial arranca en $439.803. Para una propiedad de u$s100.000 (anticipo de u$s25.000), el pago mensual es de $869.413. En propiedades de u$s160.000 (anticipo de u$s40.000), la cuota alcanza los $1.384.945.

Para un inmueble de u$s50.000 (anticipo de u$s12.500), la cuota inicial arranca en $439.803. Para una propiedad de u$s100.000 (anticipo de u$s25.000), el pago mensual es de $869.413. En propiedades de u$s160.000 (anticipo de u$s40.000), la cuota alcanza los $1.384.945. Banco ICBC (TNA 6,9%): Para el departamento de u$s50.000, la primera cuota es de $446.559; en inmuebles de u$s100.000 se ubica en $882.926; y para u$s160.000 es de $1.406.567.

Para el departamento de u$s50.000, la primera cuota es de $446.559; en inmuebles de u$s100.000 se ubica en $882.926; y para u$s160.000 es de $1.406.567. Banco Ciudad (TNA 7,5%): La cuota inicial para u$s50.000 es de $467.139; para u$s100.000 se sitúa en $924.088; y en u$s160.000 llega a $1.472.427.

La cuota inicial para u$s50.000 es de $467.139; para u$s100.000 se sitúa en $924.088; y en u$s160.000 llega a $1.472.427. BBVA (TNA 7,5%): Presenta valores similares con $467.146 para inmuebles de u$s50.000, $924.095 para propiedades de u$s100.000 y $1.472.434 para u$s160.000.

Presenta valores similares con $467.146 para inmuebles de u$s50.000, $924.095 para propiedades de u$s100.000 y $1.472.434 para u$s160.000. Banco Credicoop (TNA 8,0%): La cuota inicial comienza en $484.646 para unidades de u$s50.000, se ubica en $959.092 para u$s100.000 y alcanza los $1.528.427 en propiedades de u$s160.000.

Fuente: Andrés Salinas (en X)

Cuáles son las cuotas iniciales en los bancos de rango medio y tasas del 8,5% al 9,5%

El grueso de las entidades bancarias privadas concentra sus ofertas en tasas intermedias que oscilan entre el 8,5% y el 9,5% nominal anual:

Banco Macro (TNA 8,5%): La primera cuota para u$s50.000 es de $502.443; para u$s100.000 asciende a $994.690; y para u$s160.000 alcanza los $1.585.387.

La primera cuota para u$s50.000 es de $502.443; para u$s100.000 asciende a $994.690; y para u$s160.000 alcanza los $1.585.387. Banco del Sol (TNA 9,0%): Exige un pago inicial de $520.544 en unidades de u$s50.000, $1.030.887 en inmuebles de u$s100.000 y $1.643.299 para u$s160.000.

Exige un pago inicial de $520.544 en unidades de u$s50.000, $1.030.887 en inmuebles de u$s100.000 y $1.643.299 para u$s160.000. Banco Patagonia (TNA 9,25%): La cuota arranca en $529.697 para u$s50.000, se ubica en $1.049.196 para u$s100.000 y llega a $1.672.594 en propiedades de u$s160.000.

La cuota arranca en $529.697 para u$s50.000, se ubica en $1.049.196 para u$s100.000 y llega a $1.672.594 en propiedades de u$s160.000. Banco Hipotecario (TNA 9,5%): La cuota inicial es de $538.913 para u$s50.000, $1.067.637 para u$s100.000 y $1.702.106 para u$s160.000.

La cuota inicial es de $538.913 para u$s50.000, $1.067.637 para u$s100.000 y $1.702.106 para u$s160.000. Banco Santander (TNA 9,5%): Registra $538.919 para u$s50.000, $1.067.643 para u$s100.000 y $1.702.112 para u$s160.000.

Registra $538.919 para u$s50.000, $1.067.643 para u$s100.000 y $1.702.112 para u$s160.000. Banco Galicia (TNA 9,5%): Presenta $538.922 para u$s50.000, $1.067.646 para u$s100.000 y $1.702.115 para u$s160.000.

Presenta $538.922 para u$s50.000, $1.067.646 para u$s100.000 y $1.702.115 para u$s160.000. Banco Comafi (TNA 9,5%): La cuota inicial se ubica en $538.926 para u$s50.000, $1.067.650 para u$s100.000 y $1.702.119 para u$s160.000.

¿Qué entidades presentan las cuotas más altas del sistema financiero?

En el extremo superior de la tabla comparativa se encuentran las entidades con tasas nominales de dos dígitos:

Brubank (TNA 12,0%): Para un inmueble de u$s50.000, la cuota inicial es de $634.751; para u$s100.000 se ubica en $1.259.310; y para u$s160.000 asciende a $2.008.781.

Para un inmueble de u$s50.000, la cuota inicial es de $634.751; para u$s100.000 se ubica en $1.259.310; y para u$s160.000 asciende a $2.008.781. Banco Supervielle (TNA 15,0%): Presenta el costo inicial más elevado del relevamiento. Para una propiedad de u$s50.000 la primera cuota es de $757.101; para u$s100.000 es de $1.504.011; y para u$s160.000 llega a $2.400.304.

La brecha exacta entre la opción más accesible (Banco Nación con $869.413) y la más onerosa (Banco Supervielle con $1.504.011) para una propiedad de u$s100.000 es de $634.598 en la primera cuota.