El país sumó 68 certificaciones nuevas solo en 2026 y genera más de 47.800 empleos directos con este modelo de negocios sustentables

El ecosistema empresarial argentino consolidó un hito histórico en materia de sustentabilidad y modelos de negocio con propósito. Según el relevamiento oficial presentado por la organización Sistema B Argentina el 12 de agosto de 2026, el país alcanzó las 300 Empresas B Certificadas, consolidando su posición como el segundo país de América Latina con mayor cantidad de firmas de triple impacto, ubicándose únicamente detrás de Brasil y en el noveno puesto del ranking global.

En lo que va del año, el movimiento local sumó 68 nuevas compañías certificadas, registrando el ritmo de adopción anual más alto desde la llegada de la iniciativa al país en 2012.

Entre las marcas y firmas que obtuvieron su sello este año figuran:

HIT Cowork

Proma

Agro de Souza

Grupo Santa Elena

Conte Mas

Sparkling Premium Water

KO Agua

Gliestore

Agua Local

Biocosmética Exel

Establecimiento La Cumbre

Brascorp

Laboratorios Pharmamerican

"Este hito es mucho más que alcanzar un número: pone en evidencia el liderazgo de Argentina en un movimiento global hacia una nueva economía que ponga en el centro el bienestar de las personas y del planeta", destacó Marina Arias, Directora Ejecutiva de Sistema B Argentina.

Cuánto empleo y facturación generan las 300 Empresas B en Argentina

Las 300 organizaciones certificadas por sus estándares sociales, ambientales y de gobernanza pertenecen a 30 sectores diferentes de la economía nacional, generan de forma conjunta más de 47.800 puestos de trabajo directos y registran una facturación acumulada de u$s5.917 millones al año, de acuerdo con las cifras auditadas por Sistema B en agosto de 2026.

En términos de distribución geográfica, las compañías de triple impacto tienen su origen en 16 distritos del territorio argentino:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Concentra 124 firmas certificadas

Provincia de Buenos Aires: Reúne 97 compañías

Córdoba: Ocupa el tercer lugar nacional con 27 empresas

Mendoza: Registra 23 organizaciones

Río Negro: Cuenta con 16 Empresas B activas

A este universo certificado se suman más de 12.000 organizaciones argentinas que utilizan de manera regular la Evaluación de Impacto B, una plataforma digital y gratuita diseñada para medir el desempeño corporativo en siete áreas clave. A escala global, la red integra a 11.068 Empresas B en 103 países, con más de 1,3 millones de colaboradores en 163 industrias.

Por qué las empresas y los consumidores priorizan los modelos de triple impacto

La expansión de las Empresas B en la Argentina responde a una transformación estructural en las pautas de consumo y en las exigencias de financiamiento corporativo internacional.

Según un estudio del Centro de Estudios para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Buenos Aires (CENARSECS UBA), el 75% de los consumidores argentinos considera el impacto socioambiental al adquirir alimentos, mientras que casi el 70% manifiesta disposición a pagar un sobreprecio por bienes sustentables.

En el plano financiero y laboral, un relevamiento de la consultora EY indicó que el 90% de los inversionistas globales prioriza los factores ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) al asignar capital, al tiempo que un informe de Deloitte arrojó que el 76% de los profesionales busca desempeñarse en empresas con compromisos sustentables verificables.

Desde el sector productivo, Santiago Barbera, CEO de Grupo Broda (la Empresa B más grande de Mendoza), remarcó: "El valor de pertenecer a la comunidad es aprender de organizaciones que enfrentan desafíos similares, compartir buenas prácticas, construir alianzas y encontrar nuevas formas de innovar. El éxito se construye creando valor para las personas y el planeta".

Por su parte, Juan Garibaldi, Senior VP y CEO de Danone Cono Sur, destacó la transformación del mercado: "En los últimos años vimos un cambio muy claro en las expectativas sobre el rol de las empresas. Los consumidores son cada vez más conscientes de las marcas que eligen y el Movimiento B ofrece un marco que acompaña esta transformación".

A su vez, Agustina Legasa, Gerente de Sostenibilidad y Comunicación de Qero Ecovasos, y Matías Portela, director de Sirkel en Córdoba, coincidieron en que la certificación opera como una herramienta de gestión y ordenamiento operativo frente a exigencias internacionales como las directivas ambientales de la Unión Europea.