Con clientes como Santander, BBVA, Rappi y Binance, Pomelo busca crecer fuera de América Latina con una nueva plataforma financiera mundial

En poco más de cinco años, Pomelo pasó de ser una startup argentina enfocada en la emisión de tarjetas para bancos y fintech a convertirse en un proveedor regional de infraestructura financiera con unos 170 clientes, entre ellos Santander, BBVA, Rappi, Binance y Western Union.

La fintech viene de duplicar su facturación en 2024 y 2025 y espera crecer más de 80% este año.

Además, tras levantar u$s55 millones en su última ronda de inversión, su valuación aumentó cerca de 70%.

Hasta ahora Pomelo operaba en ocho países de América Latina. Ahora, como socio tecnológico de Visa y Mastercard para la emisión de tarjetas, busca llevar esa infraestructura a más de 150 mercados, un paso que busca acelerar su crecimiento y acercarla al club de los unicornios.

La nueva plataforma permitirá a bancos, fintech y empresas emitir tarjetas tanto en moneda local como en dólares o stablecoins.

El producto nació por una necesidad de sus propios clientes, que comenzaron a expandirse fuera de la región y buscaban mantener la misma infraestructura tecnológica.

Pomelo ya mantiene conversaciones con empresas de Estados Unidos y Europa interesadas en utilizar la plataforma.

El negocio que viene

Además de las tarjetas, Pomelo apuesta a otra tendencia: los créditos respaldados por activos, como criptomonedas, acciones o inmuebles.

La lógica es que el usuario deje un activo en garantía para acceder a financiamiento, un esquema que reduce el riesgo para quien presta la plata y que ya comenzó a ganar espacio en el mercado cripto.

La empresa también ve una oportunidad en compañías de sectores como retail, energía o logística que incorporan cuentas, tarjetas y otros servicios financieros para fidelizar clientes y generar nuevos ingresos.

Por ahora, Pomelo no planea salir a bolsa ni salir a buscar nuevos inversores. Con u$s160 millones recaudados hasta el momento, la compañía apuesta a que la expansión internacional sea el motor de su próxima etapa de crecimiento.

Si esa estrategia funciona, el estatus de unicornio será, aseguran, una consecuencia del crecimiento y no un objetivo en sí mismo.