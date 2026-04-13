La fintech local concretó el primer pago agéntico con tarjetas desde ChatGPT, lo que marcó un hito en pagos digitales en la región

La fintech argentina Pomelo anunció la ejecución del primer pago agéntico con tarjetas desde un entorno de inteligencia artificial (IA) conversacional, en este caso ChatGPT, lo que marcó un hito en la evolución de los pagos digitales en la región.

La transacción se inició dentro del modelo de lenguaje, confirmada por el usuario y autorizada en tiempo real mediante una tarjeta emitida y tokenizada por la infraestructura de Pomelo.

Este desarrollo posicionó a la fintech local como una de las primeras en habilitar pagos ejecutados directamente por agentes de inteligencia artificial, bajo parámetros definidos por el usuario.

¿Cómo funciona el pago agéntico?

El avance fue posible gracias a la integración de la infraestructura end-to-end de emisión y tokenización de tarjetas de Pomelo con Mastercard Agent Pay.

De esta forma, la tecnología del emisor de plásticos fue diseñada para habilitar pagos seguros en entornos de inteligencia artificial y comercio agéntico.

Según la compañía, este tipo de soluciones permitirá que los asistentes virtuales pasen de recomendar productos o servicios a ejecutar transacciones financieras de forma autónoma, manteniendo controles de seguridad y validación del usuario en cada operación.

Un cambio de paradigma en los pagos digitales

Desde la fintech destacaron que este hito marca el inicio de una nueva capa en la industria financiera, donde los agentes digitales comenzaron a asumir un rol activo en la ejecución de pagos.

Pero además, desde la empresa indicaron que los agentes digitales pasaron de sugerir qué comprar a poder ejecutar la transacción de forma segura y en tiempo real.

El desarrollo se enmarcó en la tendencia global de los llamados agentic payments, donde la inteligencia artificial, la tokenización y las APIS financieras permiten automatizar procesos de compra dentro de entornos conversacionales.

Por otro lado, este avance reforzó el posicionamiento de América Latina dentro de la innovación en pagos digitales, un sector que incorporó rápidamente las herramientas que porvee la inteligencia artificial para mejorar la experiencia del usuario y la eficiencia operativa.

Pomelo, fundada en 2021 en Buenos Aires, ya opera en múltiples países de la región y ofrece esta infraestructura para la emisión y procesamiento de tarjetas para bancos, fintechs y empresas tecnológicas.