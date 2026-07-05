La inteligencia artificial ya redefine la estrategia de una de las consultoras más grandes del mundo, que apuesta por IA agéntica y capacitación

Esta estrategia, que incluye paridad de género, impulsa la adopción de agentes inteligentes y la transformación digital empresarial.

La firma invierte 15,6 M USD en IA agéntica y capacitación, con programas como Trustworthy AI para empresas en LatAm.

Deloitte Spanish Latin America posiciona la inteligencia artificial como eje estratégico para sus servicios corporativos en la región.

La inteligencia artificial pasó de ocupar un espacio reservado para la experimentación a convertirse en el principal eje estratégico de las grandes consultoras con presencia en América Latina actualmente.

Ese cambio quedó expuesto en el Informe de Impacto 2025 de Deloitte Spanish Latin America, publicado durante julio, donde la firma describe una transformación regional sustentada en la IA agéntica.

La estrategia refleja cómo una de las mayores consultoras del mundo reorganiza sus operaciones para responder a un escenario donde la inteligencia artificial adquiere un papel determinante en los negocios corporativos.

Una estrategia integral para liderar la demanda empresarial

Más que incorporar herramientas aisladas, Deloitte decidió estructurar durante el año fiscal 2025 una oferta regional apoyada en soluciones de inteligencia artificial autónoma destinadas a transformar las operaciones de sus clientes.

Esa estrategia reúne iniciativas como Red Global Agentic, Zona AI, el Centro Global de Excelencia en Infraestructura de IA y Trustworthy AI, concebido como su marco de inteligencia artificial confiable para organizaciones.

El ecosistema tecnológico impulsado por la compañía también incluye la expansión de Deloitte Operate, la línea especializada en diseñar, construir y gestionar funciones estratégicas completas para empresas de distintos sectores económicos.

La magnitud de esta decisión adquiere especial relevancia porque proviene de una de las Big Four, consultoras que habitualmente anticipan las principales transformaciones que marcarán la demanda corporativa en los próximos años.

En ese contexto, el informe plantea que las empresas latinoamericanas dejaron atrás el debate sobre adoptar inteligencia artificial y ahora concentran sus esfuerzos en incorporarla eficazmente dentro de sus actividades diarias.

El fortalecimiento de esa propuesta estuvo acompañado por una inversión de 15,6 millones de dólares destinada a capacitación, permitiendo alcanzar un promedio anual de 96 horas de formación por cada profesional.

Ese desarrollo también se reflejó en los cuatro Centros de Excelencia ubicados en Ciudad de México, Monterrey, Bogotá y Buenos Aires, que recibieron más de 66.500 visitas, creciendo 12% frente al período anterior.

Talento e impacto fortalecen la transformación tecnológica regional

Mientras amplía su apuesta por la inteligencia artificial, Deloitte también alcanzó la paridad de género entre sus 9.687 profesionales, finalizando el ejercicio con una composición exacta de 50% mujeres y 50% hombres.

La organización informó además que sus programas vinculados con educación, empleo y emprendimiento beneficiaron a 1,1 millones de personas en América Latina, respaldados por una inversión social superior a 4,4 millones de dólares.

Estos resultados acompañan una visión que busca desarrollar inteligencia artificial sin descuidar el fortalecimiento del talento, la diversidad y los criterios de gobernanza necesarios para una adopción tecnológica sostenible en organizaciones.

En paralelo, la firma continúa ampliando soluciones sustentadas en IA agéntica orientadas a automatizar procesos empresariales complejos, identificando esa tecnología como uno de los principales motores de productividad para los próximos años.

El escenario proyectado por el sector anticipa que un número creciente de empresas avanzará desde las pruebas piloto hacia implementaciones concretas de agentes inteligentes dentro de sus estructuras operativas habituales.

Esa evolución también incrementará la necesidad de contar con infraestructura tecnológica adecuada, profesionales especializados y modelos de inteligencia artificial confiables capaces de sostener procesos empresariales cada vez más complejos y exigentes.

Con ese panorama, el ecosistema tecnológico latinoamericano atraviesa una etapa decisiva, marcada por la construcción de capacidades, servicios y talento mientras los grandes jugadores consolidan posiciones para competir en la transformación digital.