Tras la emisión de un mensaje interno que anunció bajas laborales, crecen las especulaciones sobre el impacto y las motivaciones detrás de la medida

PwC Argentina, una de las firmas de servicios profesionales más importantes, quedó en el centro de la escena luego de que en redes sociales comenzaran a circular denuncias por presuntos despidos masivos, a partir de la difusión de un comunicado interno.

El documento, publicado por una usuaria en X, indicó la desvinculación de personal por cuestiones organizativas, en los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, y se detalló que la liquidación final será abonada dentro de los plazos legales

En el texto también mencionó que la documentación podrá retirarse luego de 30 días y se solicitó la devolución de las herramientas de trabajo, con la advertencia de descontar su valor, estimado en el 50% del precio de bienes nuevos, en caso de no reintegro.

La notificación lleva la firma de Pablo Granado, en carácter de apoderado, según se observó en la copia que comenzó a circular durante la jornada.

En paralelo, usuarios de Reddit y de X garantizaron que las oficinas permanecieron cerradas mientras se notificaba a empleados sobre su desvinculación, y algunos mensajes estimaron que el recorte local podría alcanzar a unas 200 personas.

Hasta el momento, la compañía no emitió un comunicado oficial para confirmar el alcance de las cesantías ni las cifras que circulan en redes sociales.

PwC habría despedido alrededor de 600 empleados en Argentina

Reestructuración global que afectaría a varios países

Las versiones también mencionan una reorganización dentro de los denominados Acceleration Centers, con el posible traslado de funciones y equipos hacia otros mercados.

Entre los movimientos que se manifiestan, apareció la relocalización de roles identificados como Executive Concierge hacia Manila, lo que refuerza la hipótesis de una reestructuración operativa más amplia.

De acuerdo con los testimonios publicados, el ajuste no se limitaría a la Argentina y podría formar parte de un recorte de alcance global, con impacto en:

Estados Unidos

Reino Unido

India

Filipinas

Algunas estimaciones no oficiales sostienen que el total de desvinculaciones a nivel internacional podría rondar las 600 personas, incluidos cargos jerárquicos.

Entre los posibles factores detrás del recorte se menciona el aumento de los costos medidos en dólares, que habría afectado la competitividad de ciertos centros frente a otros países que ofrecen servicios similares a menor valor.

PwC, una de las Big Four junto a Deloitte, EY y KPMG, llega a este escenario luego de que el Financial Times, replicado por Expansión, informara que en 2025 la red global se retiró de más de una docena de países tras escándalos como el caso Evergrande en China.