Tras la eliminación de impuestos a productos importados, los dispositivos de Apple alcanzan valores más competitivos frente a otros mercados

El precio del iPhone en Argentina ya no es prohibitivo. La brecha con Estados Unidos se redujo a solo 30%, cuando hace pocos años el celular de Apple costaba 3,5 veces más que en el mercado norteamericano.

Luis Caputo celebró el cambio. El ministro de Economía destacó que la rebaja de impuestos y la eliminación de regulaciones comerciales permitieron que los precios finales se acercaran dramáticamente a los internacionales.

"Dialogamos sobre el exponencial aumento que tuvieron las ventas oficiales de iPhone en Argentina", publicó el funcionario en su cuenta de X. "Durante el kirchnerismo el precio de un iPhone en Argentina llegó a ser 3,5 veces más caro que en USA".

Las declaraciones llegaron después de una reunión clave. Caputo se encontró esta semana con representantes de Apple en el Ministerio de Economía, junto al secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne.

El encuentro giró en torno a un dato contundente: las ventas oficiales de la marca crecieron exponencialmente en el país.

Luis Caputo se reunió con representantes de Apple en el Ministerio de Economía

Qué medida del Gobierno hizo caer el precio del iPhone

La baja de precios no cayó del cielo. Es consecuencia directa del Decreto 333, publicado en mayo de 2025, que redujo el arancel de importación de celulares del 16% al 8%.

Pero la medida fue más profunda todavía. La exención total entró en vigencia el 15 de enero de 2026, eliminando por completo esa carga para los equipos que ingresan del exterior.

El impacto en los bolsillos argentinos fue inmediato. Los precios de la línea iPhone 17 muestran el cambio con claridad.

Un relevamiento en un agente oficial de Apple en Argentina arroja estos valores:

iPhone 17 (256GB): $2.299.990 con impuestos. Con débito o transferencia baja a $2.069.991 (unos u$s1.457,74). También se puede pagar en 3 cuotas sin interés de $766.663,34.

con impuestos. (unos u$s1.457,74). También se puede pagar en 3 cuotas sin interés de $766.663,34. iPhone 17 Pro (256GB): $3.199.990. Con débito o transferencia queda en $2.879.991 (u$s2.028,16). Financiable en 3 cuotas sin interés de $1.066.663,33.

Con débito o transferencia queda en $2.879.991 (u$s2.028,16). Financiable en 3 cuotas sin interés de $1.066.663,33. iPhone 17 Pro Max (256GB): $3.399.990. Con descuento por pago directo, $3.059.991 (u$s2.154,92). Disponible en 3 cuotas sin interés de $1.133.330.

Las versiones con mayor capacidad de almacenamiento agregan montos específicos. Los modelos de 512GB suman $599.999 al precio base. El de 1TB adiciona $1.200.000. Y el tope de 2TB incorpora $2.300.000.

Cuánto cuesta el iPhone 17 en Estados Unidos y cuál es la diferencia real

La brecha se achicó, pero no desapareció. En la tienda oficial de Apple en Estados Unidos, el iPhone 17 Pro Max arranca en u$s1.199 (unos $1.702.580).

El iPhone 17 Pro arranca desde u$s1.099 ($1.560.580). Esos precios no incluyen impuestos estaduales, que varían según la jurisdicción.

La diferencia es más notoria en los modelos tope de gama. Pero en versiones más accesibles como el iPhone 17E, la brecha se achica de manera considerable.

Para dimensionar el cambio: durante el kirchnerismo, comprar un iPhone en Argentina significaba pagar hasta 350% más que en USA. Hoy esa sobretasa bajó a 30%.

El Gobierno confía en que la tendencia a la baja se sostenga. La apuesta oficial es que mayor competencia y la llegada de nuevos modelos sigan empujando los precios hacia abajo durante el resto del año.

Para los consumidores argentinos, el panorama actual marca un quiebre. Los precios están más cerca de los internacionales y la oferta en canales oficiales se amplió notablemente.