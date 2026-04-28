Se trata de una maniobra que cada vez más mineros están usando ya que ofrece rendimiento asegurado, pero menor. Las claves y qué tener en cuenta

En plena fiebre global por la inteligencia artificial, la potencia de cómputo pasó a convertirse en uno de los activos más buscados del mercado tecnológico. Empresas que desarrollan modelos de IA, estudios de animación y startups que entrenan algoritmos necesitan cada vez más capacidad de procesamiento, especialmente de placas de video de alta gama (GPU).

En ese contexto, comenzó a crecer una tendencia que ya se conoce como el "Airbnb de las computadoras": usuarios particulares que alquilan la potencia ociosa de sus computadoras a través de plataformas especializadas y cobran en dólares o criptomonedas por ese servicio.

Lejos de tratarse de una actividad clandestina o ilegal, se trata de marketplaces internacionales donde particulares ponen a disposición su hardware para tareas de renderizado, entrenamiento de modelos de inteligencia artificial o procesamiento gráfico intensivo. Varias plataformas funcionan precisamente bajo esa lógica de intermediación entre oferta y demanda de cómputo.

Sin embargo, especialistas advierten que no se trata de una "renta fácil", sino de un mecanismo que requiere evaluar costos, riesgos técnicos y cuestiones impositivas antes de poner la PC a trabajar las 24 horas.

Qué significa alquilar una PC para inteligencia artificial

Durante años, quienes tenían una computadora potente en Argentina (especialmente gamers, diseñadores o editores de video) encontraron en la minería de criptomonedas una forma de monetizar su inversión en hardware.

Pero tras la caída de rentabilidad del mining tradicional y el cambio de algoritmo de Ethereum, muchas placas de video quedaron subutilizadas.

Ahora, la demanda cambió de destino: en lugar de minar criptomonedas, esas GPU pueden utilizarse para entrenar modelos de lenguaje, generar imágenes con IA, renderizar escenas 3D o procesar cargas de trabajo intensivas para terceros.

El usuario instala un software específico o configura su equipo mediante contenedores Docker, y la plataforma conecta esa máquina con clientes que necesitan alquilar potencia por hora.

Vast.ai, por ejemplo, opera como un marketplace donde los proveedores listan sus GPU y los clientes eligen según precio, VRAM, conectividad y reputación del host. Render Network es otra de las alternativas.

En otras palabras: la computadora funciona como una pequeña exportadora de servicios digitales.

¿Es legal alquilar una placa de video en Argentina?

Desde el punto de vista operativo, alquilar potencia de cómputo no constituye una actividad ilegal en Argentina. Se trata de la prestación de un servicio digital a un cliente del exterior, algo similar a lo que ocurre con freelancers que venden diseño, programación o consultoría.

El punto importante no pasa por la legalidad de la actividad en sí, sino por la correcta registración de los ingresos y el cumplimiento fiscal correspondiente.

Si los pagos se reciben en stablecoins como USDT, dólares o transferencias internacionales, el usuario debe analizar cómo declarar esos fondos según su situación tributaria, ya sea como monotributista, responsable inscripto o persona física con ingresos del exterior.

Además, cada plataforma tiene sus propios términos de uso, exigencias técnicas y validaciones de identidad, por lo que no alcanza simplemente con "conectar la PC": también hay obligaciones contractuales con el marketplace.

Por eso, tributaristas recomiendan no verlo como una "maniobra para ganar dólares por afuera", sino como una prestación tecnológica internacional que debe mantenerse en regla.

Cuánto dinero puede generar una GPU alquilada

La rentabilidad depende principalmente de tres variables: el modelo de la placa, el costo de la electricidad y el tiempo efectivo de uso. Las más demandadas suelen ser las NVIDIA RTX, especialmente desde la serie 3060 en adelante, aunque las RTX 4080 y RTX 4090 concentran gran parte del interés por su memoria VRAM y potencia bruta.

En comunidades especializadas y plataformas del sector, una RTX 4090 puede ofrecer tarifas de entre u$s0,15 y u$s0,40 por hora según demanda y disponibilidad, mientras que equipos de menor gama generan ingresos considerablemente más bajos.

En la práctica, usuarios con placas de gama media pueden obtener ingresos modestos para cubrir servicios o amortizar el equipo, mientras que rigs más potentes pueden generar cifras más relevantes si tienen buena disponibilidad y bajo costo energético.

Pero hay una advertencia clave: no siempre hay trabajo. La ocupación depende del mercado y la competencia es creciente. De hecho, en foros especializados muchos usuarios remarcan que algunos días no hay alquileres y que la saturación de oferta puede presionar los precios a la baja.

Los principales riesgos antes de empezar

Aunque la propuesta resulta atractiva, existen riesgos que suelen subestimarse.

El primero es el desgaste del hardware . Una GPU trabajando de forma intensiva durante muchas horas genera calor, consumo energético y degradación progresiva si no existe buena ventilación. Por eso, muchos operadores aplican undervolting para reducir temperatura y consumo, priorizando estabilidad por sobre potencia máxima.

. Una GPU trabajando de forma intensiva durante muchas horas genera calor, consumo energético y degradación progresiva si no existe buena ventilación. Por eso, muchos operadores aplican undervolting para reducir temperatura y consumo, priorizando estabilidad por sobre potencia máxima. El segundo riesgo es la rentabilidad real . No alcanza con mirar cuánto paga la plataforma: hay que descontar electricidad, comisiones, mantenimiento, internet estable y posibles tiempos muertos sin clientes.

. No alcanza con mirar cuánto paga la plataforma: hay que descontar electricidad, comisiones, mantenimiento, internet estable y posibles tiempos muertos sin clientes. T ambién aparece el factor soporte . En marketplaces descentralizados, algunos usuarios reportan problemas con instancias fallidas, interrupciones o reclamos de reembolso complejos, ya que muchas veces la plataforma solo intermedia entre cliente y proveedor.

. En marketplaces descentralizados, algunos usuarios reportan problemas con instancias fallidas, interrupciones o reclamos de reembolso complejos, ya que muchas veces la plataforma solo intermedia entre cliente y proveedor. Finalmente está la cuestión de seguridad. Aunque estas plataformas suelen trabajar con entornos aislados o contenedores que limitan el acceso del cliente al sistema, especialistas recomiendan no usar la misma PC donde se almacena información sensible, documentación laboral o datos personales críticos.

Lo ideal es destinar un equipo específico o, al menos, operar con segmentación clara y buenas prácticas de ciberseguridad.

Qué tener en cuenta antes de sumarse

Para quienes ya poseen una buena placa de video, esta modalidad puede representar una forma razonable de monetizar un activo que muchas horas permanece ocioso.

Pero expertos del sector coinciden en algo: no suele ser conveniente comprar una GPU nueva únicamente para alquilarla, salvo que existan costos eléctricos muy bajos o infraestructura previa. Es decir, funciona mejor como optimización de un recurso ya existente que como inversión financiera pura.

Además, conviene revisar la reputación de cada plataforma, entender el esquema de pagos, conocer las comisiones y analizar si realmente el ingreso esperado justifica el uso intensivo del hardware.

El alquiler de GPU para inteligencia artificial aparece como la evolución natural de la vieja minería cripto: menos especulación, más prestación concreta de servicios tecnológicos.

No se trata de una fórmula mágica para hacerse rico, pero sí de una alternativa real que muchos usuarios ya utilizan para generar ingresos en dólares desde Argentina.

La clave, como siempre, está en hacerlo con números claros, criterio técnico y sin perder de vista que incluso los ingresos "pasivos" requieren gestión activa.