La plataforma presentó una nueva herramienta que permite delegar el monitoreo del mercado, la ejecución de órdenes y la gestión de riesgos. Los detalles

Gemini presentó el "Agentic Trading", una nueva herramienta que permite a los usuarios conectar modelos de IA directamente con sus cuentas de trading de criptomonedas para operar de forma automatizada.

Esta funcionalidad busca que los sistemas de IA puedan monitorear el mercado, ejecutar órdenes y administrar riesgos de manera autónoma, bajo estrategias y parámetros definidos por cada usuario.

Según The Block, la empresa considera este lanzamiento como un avance importante hacia una nueva forma de interacción con los mercados financieros, donde las personas delegan tareas operativas a la IA y concentran su atención en las decisiones estratégicas.

Este modelo separa la planificación de la ejecución. Mientras el inversor establece objetivos, límites y criterios de inversión, la IA se encarga de:

detectar oportunidades

analizar movimientos del mercado

actuar en tiempo real

Gemini remarcó que esta dinámica permite optimizar tiempos y mejorar la gestión del riesgo, ya que los bots pueden reaccionar con mayor velocidad frente a cambios bruscos en los precios.

La compañía también indicó que se trata del primer sistema de trading agentic disponible de forma directa dentro de un exchange regulado con sede en los Estados Unidos, un punto clave dentro del actual escenario de supervisión financiera.

De qué se trata la nueva herramienta Adentic Trading

El funcionamiento de esta tecnología se apoya en MCP (Model Context Protocol), un estándar abierto desarrollado por Anthropic que permite conectar agentes de IA con APIs, herramientas digitales y distintos servicios externos de forma segura y estructurada.

Gracias a esta integración, los modelos de IA pueden acceder a datos históricos y en tiempo real, analizar información del mercado y operar directamente sobre la cuenta del usuario sin necesidad de intervención manual constante.

Como parte del lanzamiento, Gemini incorporó además un conjunto de funciones llamadas Trading Skills, diseñadas para ampliar las capacidades de estos asistentes inteligentes dentro del ecosistema de inversión.

Entre estas herramientas se destacan opciones como:

Find the Spread, que permite consultar la diferencia entre precios de compra y venta de cualquier par de trading

Retrieve Candles, enfocada en el acceso a datos históricos para análisis técnico y reconocimiento de patrones

El avance de Gemini se suma a una tendencia más amplia conocida como Agentic AI, donde los usuarios otorgan a sistemas autónomos acceso directo a distintos servicios digitales.

Sin embargo, este tipo de automatización también abre nuevos desafíos vinculados a:

control sobre los bots

confianza del usuario

riesgos de operar en mercados volátiles

Aun así, la apuesta de Gemini confirma que la inteligencia artificial ya comienza a participar de manera directa en la gestión del capital dentro del mundo cripto.