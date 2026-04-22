La compra de Cursor se suma a la fusión de SpaceX con xAI, realizada en febrero de 2026, que dio origen a una empresa valorada en u$s1,25 billones

SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk, anunció la compra de la startup de inteligencia artificial Cursor por u$s60.000 millones, en lo que se perfila como una de las operaciones más grandes de la historia del sector este año.

La adquisición refuerza la estrategia del empresario de integrar IA avanzada en el ecosistema de SpaceX y su división xAI, consolidando su competencia frente a gigantes como OpenAI y Anthropic.

Elon Musk adquiere startup de IA a través de SpaceX previo a su salida a bolsa

El acuerdo fue confirmado el 21 de abril de 2026 a través de una publicación en X, la red social propiedad de Musk. SpaceX detalló que su división SpaceXAI y Cursor ya trabajan en conjunto para "crear la mejor IA del mundo para la codificación y el procesamiento del conocimiento".

La operación contempla la compra total de la startup por u$s60.000 millones antes de fin de año, aunque si no se concreta, SpaceX deberá pagar u$s10.000 millones por el trabajo conjunto ya realizado.

Cursor se especializa en herramientas de programación asistida por inteligencia artificial. Sus soluciones permiten a los desarrolladores probar modificaciones en el código y registrar actividades, facilitando la colaboración y el control de versiones mediante:

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La compañía se encuentra en plena expansión y negocia una ronda de financiación de u$s2.000 millones con una valoración superior a los u$s50.000 millones, con inversores estratégicos como Andreessen Horowitz, Nvidia y Thrive Capital.

SpaceX adquiere a la startup de IA Cursor por u$s60.000 millones previo a su salida a bolsa

La compra de Cursor se suma a la fusión de SpaceX con xAI, realizada en febrero de 2026, que dio origen a una empresa valorada en u$s1,25 billones.

Con esta integración, Musk busca posicionarse como líder en el desarrollo de inteligencia artificial aplicada tanto a la exploración espacial como a la programación y la gestión de datos. El movimiento llega también en respuesta directa a la creciente influencia de OpenAI, creadora de Codex, y Anthropic, responsable de Claude.