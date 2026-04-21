La firma aeroespacial apunta a una valoración de entre u$s1,5 y u$s1,75 billones y a captar hasta u$s75.000 millones en la Oferta Pública Inicial (OPI)

SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk, avanza hacia la mayor salida a bolsa de la historia con reuniones cerradas en Starbase, Texas.

Allí, en la sede construida solo para la compañía, los analistas de Wall Street fueron convocados para conocer en detalle los planes financieros de la organización.

La firma de Elon Musk apunta a una valoración de entre u$s1,5 y u$s1,75 billones y a captar hasta u$s75.000 millones en la Oferta Pública Inicial (OPI), con el fin de superar ampliamente el récord de Saudi Aramco en 2019.

Elon Musk se reúne con expertos de Wall Street para afinar la salida a bolsa de SpaceX

Durante tres días, SpaceX organizó sesiones privadas con analistas de tecnología y aeroespacial en sus instalaciones de Starbase, Boca Chica (Texas) y en el centro de datos Colossus en Memphis.

Los encuentros incluyeron recorridos por las plantas de lanzamiento y presentaciones sobre proyectos clave como Starlink y la integración de inteligencia artificial tras la fusión con xAI.

Los asistentes debieron entregar sus dispositivos electrónicos para participar, algo que subraya el carácter confidencial de las discusiones.

La salida a bolsa de SpaceX, prevista para julio de 2026, podría ser la más valiosa de la historia

El debut bursátil, previsto para junio o julio de 2026, se perfila como la mayor oferta pública inicial de la historia. SpaceX busca recaudar una suma millonaria que catapulte su valoración hasta los u$s1,75 billones, cifra que duplicaría el récord de Saudi Aramco, que en 2019 captó u$s29.400 millones.

El proyecto interno en cuestión fue bautizado como Project Apex, y representa un hito para el mercado financiero global este 2026.

El archivo confidencial presentado ante la SEC muestra un panorama mixto: al cierre de 2025, SpaceX contaba con u$s24.700 millones en efectivo, pero también con pasivos superiores a los u$s50.000 millones.

El fuerte gasto en infraestructura de IA tras la fusión con xAI llevó a la compañía de una ganancia de u$s791 millones en 2024 a una pérdida de u$s4.940 millones en 2025, pese a que los ingresos crecieron hasta u$s18.670 millones.

La valoración de SpaceX se sustenta en tres pilares:

Lanzamientos espaciales con Falcon 9 y Starship, que dominan el mercado global y cuentan con contratos plurianuales con la NASA y el Departamento de Defensa de EE.UU.

Starlink , su servicio de internet satelital, que debe mantener un crecimiento acelerado de suscriptores para justificar la proyección

xAI, la división de inteligencia artificial integrada en 2025, que busca aportar nuevas fuentes de ingresos y diversificación tech

SpaceX pone a punto la última versión de Starship

En paralelo, SpaceX ya trabaja en la versión V3 de su megacohete Starship, cuyo debut está programado para mayo de 2026 en Starbase.

Musk confirmó que el Vuelo 12 marcará el estreno de esta nueva arquitectura, equipada con motores Raptor 3 y diseñada para transportar hasta 200 toneladas métricas en modo totalmente reutilizable.

La Starship V3 representa el rediseño más ambicioso del programa desde su inicio. La nueva configuración incluye el Super Heavy Booster 19 y la Ship 39, estructuras más altas y ligeras que sus predecesoras.

Con una altura de 124,4 metros, la V3 busca triplicar la capacidad de carga útil hacia la órbita terrestre baja, superando las 100 toneladas métricas en modo reutilizable.

Los nuevos motores Raptor 3 son el corazón de esta evolución: más potentes y eficientes, eliminan gran parte de la fontanería externa, reduciendo el peso del hardware secundario de 1.245 kg a apenas 195 kg. Esto permitirá mayor empuje con menos masa, optimizando tanto el rendimiento como la reutilización.

El lanzamiento estaba inicialmente previsto para marzo, pero una anomalía en las pruebas de presión del Booster 18 obligó a cambiar al Booster 19, retrasando la ventana hacia mayo.

Cómo es la actualidad de la firma aeroespacial de Elon Musk

SpaceX acumula casi medio año sin vuelos de Starship, desde la última prueba realizada en octubre de 2025.

Antes del despegue, la compañía debe obtener la aprobación de la FAA y completar una prueba de fuego estático con los 33 motores del propulsor.

El debut de la Starship V3 ocurre en un momento clave: la NASA lanzó la misión Artemis II el 1 de abril de 2026, enviando cuatro astronautas hacia la Luna.

SpaceX, contratista para el sistema de aterrizaje de Artemis IV en 2028, necesita demostrar rápidamente sus capacidades de reabastecimiento en órbita para cumplir con la agenda espacial estadounidense.

La presión comercial y técnica es enorme, ya que el éxito de la V3 será determinante para consolidar la posición de SpaceX en la carrera lunar y marciana.

Además de los motores, la V3 incorpora un fuselaje estilizado y un nuevo escudo térmico, con alerones reubicados para proteger los mecanismos durante la reentrada. La misión del Vuelo 12 incluirá una inserción orbital completa y la prueba de apertura de la compuerta de carga tipo "pez" en microgravedad, diseñada para desplegar los nuevos satélites Starlink V3.