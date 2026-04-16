El fin es acelerar el despliegue de su constelación de satélites de órbita baja que busca ofrecer internet de alta velocidad en zonas rurales y remotas

Amazon, una de las empresas más grandes del mundo por capitalización de mercado, confirmó la compra de Globalstar por u$s11.570 millones, en una operación que busca reforzar su red satelital Amazon Leo y competir directamente con Starlink, el servicio de internet espacial de SpaceX.

El acuerdo convierte a la compañía fundada por Jeff Bezos en un actor clave del mercado de conectividad satelital y, además, la posiciona como proveedor de servicios para dispositivos de Apple como el iPhone y el Apple Watch.

Amazon adquiere Globalstar para competir contra Starlink, de Elon Musk

La adquisición de Globalstar, pionera en telecomunicaciones satelitales, representa la segunda mayor compra en la historia de Amazon.

El objetivo es acelerar el despliegue de su constelación de satélites de órbita baja, conocida como Amazon Leo, que busca ofrecer internet de alta velocidad en zonas rurales y remotas, donde las redes tradicionales no llegan.

La operación aún está sujeta a aprobación regulatoria, pero se espera que se concrete definitivamente en los próximos meses.

El movimiento de Amazon apunta directamente a competir con Starlink, la red satelital de Elon Musk que actualmente domina el mercado con más de dos millones de usuarios en todo el mundo.

Amazon adquirió la firma teleco Globalstar para ampliar su programa de internet satelital

Panos Panay, vicepresidente sénior de Amazon, aseguró que la combinación de la experiencia de Globalstar con la innovación de Amazon permitirá brindar "un servicio más rápido y fiable en más lugares, manteniendo a los clientes conectados con lo que más les importa"

El servicio de SpaceX logró expandirse rápidamente gracias a su constelación de más de 5.000 satélites, mientras Amazon busca aprovechar la experiencia de Globalstar para acelerar su despliegue y ofrecer un servicio más confiable y accesible.

La compañía ya había lanzado satélites de su proyecto Kuiper, pero la compra de Globalstar le da acceso inmediato a infraestructura y clientes existentes.

Uno de los aspectos más relevantes de la operación es que Amazon se convierte en proveedor de conectividad satelital para iPhone y Apple Watch, dispositivos que ya utilizan la red de Globalstar para funciones de emergencia.

El acuerdo contempla mantener y ampliar esas capacidades, lo que abre la puerta a nuevas funciones de comunicación directa desde el espacio para millones de usuarios de Apple en todo el mundo.