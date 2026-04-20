Su patrimonio está directamente vinculado al desempeño de Meta, la empresa que dirige, y a la valorización de sus acciones en los últimos años

Mark Zuckerberg, CEO de Meta, se consolidó como uno de los 10 hombres más ricos del planeta.

Desde la creación de Facebook en 2004, el empresario fue incluido en múltiples ocasiones en rankings de las personas más influyentes del mundo por los diversos lanzamientos que realizó en las últimas dos décadas y fue elegido Persona del Año por la revista Time en 2010

De cuánto es la fortuna de Mark Zuckerberg, creador de Facebook

La fortuna de Zuckerberg se estima actualmente en unos u$s160.000 millones, cifra que lo ubica como el quinto hombre más rico del mundo, según el ranking de Forbes de 2026.

Su patrimonio está directamente vinculado al desempeño de Meta y a la valorización de sus acciones en los últimos años.

Zuckerberg, cofundador de Facebook y líder de Meta —compañía matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp—, quedó por debajo de Jeff Bezos en 2026 y se consolidó en el quinto puesto de los multimillonarios más ricos del planeta.

Este salto se dio gracias a la recuperación del valor de las acciones de su empresa, impulsadas por el crecimiento de sus divisiones de realidad virtual y de inteligencia artificial generativa (Gen IA).

Mark Zuckerberg ya es el quinto hombre más rico del mundo

La fortuna de Zuckerberg proviene casi en su totalidad de su participación accionaria en Meta.

Aunque diversificó parte de sus inversiones, su patrimonio se mantiene fuertemente ligado al desempeño bursátil de la compañía.

Con más de 20 años al frente de la firma, el empresario logró transformar Facebook en un conglomerado tecnológico que hoy compite en múltiples áreas como:

Redes sociales

Metaverso

Inteligencia artificial

El crecimiento de Zuckerberg se da en un escenario donde los grandes multimillonarios tecnológicos dominan el ranking global. Elon Musk lidera el listado con más de u$s800.000 millones.