Diego Demartini, CTO de COELSA, resaltó a iProUP la nueva solución de pagos NFC entre celulares y reveló cuándo estará disponible en la calle

Diego Demartini, Chief Technology Officer de COELSA, resaltó la solución que permitirá realizar transferencias entre usuarios acercando dos celulares vía NFC como "un producto innovador en la región" y confirmó que ya trabajan junto a distintas entidades del sistema financiero para "que esté en la calle cuanto antes".

"Somos los primeros en poder generar un pago iniciado por NFC para una transferencia cuenta a cuenta. Estamos muy contentos. Seguramente pronto va a estar disponible en alguna de las soluciones de nuestros clientes en las calles", destacó a iProUP.

Demartini brindó detalles sobre el funcionamiento de esta nueva solución. Como dato clave, reveló que habrá interoperabilidad entre billeteras y bancos desde el primer momento.

Esto significa que, desde el 'minuto cero' en que las distintas empresas comiencen a adoptar esta tecnología, será posible, por ejemplo, realizar una transferencia inmediata acercando ambos teléfonos desde Mercado Pago hacia una cuenta bancaria y viceversa.

"Se trata de pagos con transferencia de cuenta a cuenta. Habrá interoperabilidad. Usamos los mismos rieles de pago con transferencia QR, ahora de la misma manera a través de NFC", detalló.

Lo hizo en el marco de Payments Day, que este miércoles 15 de abril se celebró en El Cubo Eventos, de Vicente López, y en su edición 2026 reunió a más de 1.000 asistentes y 40 speakers para debatir el futuro de los pagos en Argentina.

Esto, en un contexto en el que el país ya supera las 650 millones de transferencias inmediatas mensuales y que tiene a la inteligencia artificial cada vez más presente y los pagos agénticos, vinculados a esta, ganando terreno en la agenda del sector.

Otro dato clave es que, en principio, se podrán realizar transferencias entre cuentas en pesos, pero adelantó que la idea es llevar este producto al esquema multimoneda, lo que permitiría también efectuar operaciones en dólares u otras monedas habilitadas, como podrían ser en el futuro las criptomonedas, en caso de que el Banco Central (BCRA) abra el 'juego cripto' a las entidades, una medida muy esperada dentro de la industria.

A su vez, remarcó que para su implementación solo hace falta el tiempo que les tome a las empresas adoptar este producto, que todavía se encuentra en desarrollo.

Con esto, se descarta que sea necesaria alguna habilitación regulatoria adicional, ya que, según Demartini, las transferencias NFC vía celular se encuadrarían dentro de la normativa vigente del ecosistema de Transferencias 3.0, que ya contempla el pago por QR, el NFC "tradicional" (el que se utiliza hoy en terminales POS o en el transporte público) y medios biométricos.

"Está escrito así en la norma, así que estamos disponibles. La integración y la homologación va a ser mucho más sencilla", agregó.

Por último, remarcó que este nuevo producto no llega para reemplazar al QR ni a otras vías de iniciar pagos con transferencia, como el alias, sino como un complemento que suma una opción más al ecosistema. A su vez, subrayó que la solución apunta a colaborar con la inclusión financiera y a mejorar la experiencia del usuario.

"Lo que buscamos con este producto es facilitar la experiencia, mejorar la experiencia del usuario, y que tengan una agilidad y una adopción mayor en los medios de pagos digitales", concluyó.