Existen distintos métodos útiles para quienes no desean descargar la aplicación o no cuentan con espacio suficiente en sus dispositivos móviles

Mercado Pago, la billetera virtual oficial de Mercado Libre, ofrece distintos accesos a su plataforma.

La app se consolida como la billetera virtual más utilizada en Argentina y la región. Según datos recientes, más de 40 millones de usuarios activos utilizan la plataforma para pagos digitales, transferencias y compras online.

Cómo iniciar sesión en Mercado Pago sin tener que descargar la app

Los usuarios pueden iniciar sesión en Mercado Pago sin necesidad de descargar la aplicación oficial, accediendo directamente desde la versión web en cualquier navegador. El procedimiento es sencillo:

Ingresar a la página oficial

Colocar el correo electrónico y la contraseña

Gestionar las operaciones desde computadora o celular

La fintech ofrece una plataforma web completa que permite realizar las mismas operaciones que la aplicación móvil.

Desde allí se pueden enviar y recibir dinero, pagar servicios, consultar movimientos y administrar tarjetas vinculadas. El acceso se realiza ingresando a (mercadopago.com.ar), seleccionando la opción "Ingresar" y colocando las credenciales habituales.

Este método resulta especialmente útil para quienes no desean descargar la app o no cuentan con espacio suficiente en sus dispositivos móviles.

Mercado Pago cuenta con una plataforma web que permite realizar las mismas operaciones que la app

Además, brinda la posibilidad de operar desde cualquier computadora con conexión a internet, lo que amplía la accesibilidad del servicio.

Cómo ingresar al sitio correcto de Mercado Pago

Al iniciar sesión sin la app, es fundamental hacerlo siempre desde el sitio oficial de Mercado Pago y evitar enlaces de terceros que puedan ser fraudulentos.

Es aconsejable utilizar navegadores actualizados como Chrome, Firefox o Safari, y activar la autenticación en dos pasos para reforzar la seguridad de la cuenta.

Otra recomendación es evitar el uso de computadoras públicas o redes Wi-Fi abiertas al momento de ingresar datos sensibles, ya que pueden exponer la información personal a riesgos de seguridad.

Una vez dentro de la plataforma web, los usuarios pueden acceder a todas las funcionalidades principales:

Transferencias de dinero entre cuentas

Pagos de servicios y recargas de celular

Consulta de movimientos y saldos

Administración de tarjetas y cuentas bancarias vinculadas

La experiencia es prácticamente idéntica a la de la aplicación móvil, con la ventaja de poder operar desde cualquier dispositivo con navegador.