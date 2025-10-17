La herramienta ya está disponible en iOS y web, y permite practicar vocabulario, desde expresiones cotidianas hasta frases más complejas
17.10.2025 • 18:30hs • inteligencia artificial
Perplexity AI lanzó una herramienta para aprender idiomas: cómo funciona y qué ofrece
Perplexity AI incorporó una función específica para el aprendizaje de idiomas. Según anunció la compañía en X el chatbot ahora puede actuar como compañero de estudio para quienes buscan desenvolverse en otro idioma.
"Aprende cualquier idioma en Perplexity. Practica palabras y términos básicos, o usa tarjetas didácticas para aprender y memorizar frases más avanzadas. Ya disponible en iOS y en la web", escribió la compañía en un comunicado.
La funcionalidad permite practicar desde expresiones cotidianas hasta frases más complejas, con acceso tanto a la grafía como a la pronunciación.
Por el momento, los idiomas disponibles son:
- Español
- Francés
- Alemán
- Coreano
- Hindi
- Griego
- Portugués
Esta selección de idiomas apunta a cubrir tanto lenguas de alta demanda como otras menos frecuentes y ampliar el alcance de la herramienta para usuarios con distintos intereses lingüísticos.
La herramienta se apoya en el modelo GPT-4, el mismo que utiliza ChatGPT, algo que le permite comprender preguntas formuladas de manera natural y ofrecer respuestas contextualizadas.
Perplexity AI suma una función para aprender hasta 7 idiomas desde su app
El director ejecutivo de Perplexity AI, Aravind Sriniva, explicó que esta función ya está disponible en dispositivos iOS y en la versión web, y que próximamente llegará también a Android.
La incorporación de esta función se enmarca en una tendencia creciente de integra