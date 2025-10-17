La herramienta ya está disponible en iOS y web, y permite practicar vocabulario, desde expresiones cotidianas hasta frases más complejas

Perplexity AI incorporó una función específica para el aprendizaje de idiomas. Según anunció la compañía en X el chatbot ahora puede actuar como compañero de estudio para quienes buscan desenvolverse en otro idioma.

"Aprende cualquier idioma en Perplexity. Practica palabras y términos básicos, o usa tarjetas didácticas para aprender y memorizar frases más avanzadas. Ya disponible en iOS y en la web", escribió la compañía en un comunicado.

La funcionalidad permite practicar desde expresiones cotidianas hasta frases más complejas, con acceso tanto a la grafía como a la pronunciación.

Por el momento, los idiomas disponibles son:

Español

Francés

Alemán

Coreano

Hindi

Griego

Portugués

Esta selección de idiomas apunta a cubrir tanto lenguas de alta demanda como otras menos frecuentes y ampliar el alcance de la herramienta para usuarios con distintos intereses lingüísticos.

La herramienta se apoya en el modelo GPT-4, el mismo que utiliza ChatGPT, algo que le permite comprender preguntas formuladas de manera natural y ofrecer respuestas contextualizadas.

El director ejecutivo de Perplexity AI, Aravind Sriniva, explicó que esta función ya está disponible en dispositivos iOS y en la versión web, y que próximamente llegará también a Android.

La incorporación de esta función se enmarca en una tendencia creciente de integra