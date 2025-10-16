La nueva función convierte al asistente virtual en un canal directo de consumo, con recomendaciones adaptadas al perfil de cada usuario

Walmart anunció oficialmente su asociación con OpenAI para integrar ChatGPT como canal directo de compras, permitiendo que millones de usuarios realicen compras sin salir del entorno conversacional del chatbot.

La nueva función, bautizada como "Instant Checkout", habilita a los clientes a consultar productos, recibir recomendaciones personalizadas y concretar compras dentro del mismo chat.

Esto significa que preguntas cotidianas como "¿Cuál es el mejor regalo para el día de la madre?" o "¿O cuál es el mejor colchón?" podrán resolverse con respuestas que incluyen opciones de compra inmediatas.

Además de reponder, ahora la herramienta:

aprende de las preferencias del usuario

anticipa necesidades

propone soluciones antes de que el cliente las formule explícitamente

El comunicado oficial de Walmart destacó que esta integración busca facilitar los "momentos cotidianos que definen cómo compran las personas", apostando por un modelo de "comercio agencial" donde la IA no solo responde, sino que planifica y predice.

En lugar de navegar por catálogos o escribir búsquedas tradicionales, los consumidores podrán mantener una conversación fluida con ChatGPT para encontrar lo que necesitan, desde artículos esenciales del hogar hasta regalos personalizados.

La alianza entre Walmart y OpenAI redefine el futuro del ecommerce

Walmart ya venía explorando soluciones innovadoras y basadas en inteligencia artificial para optimizar inventarios, logística y atención al cliente, pero esta integración con ChatGPT lleva la experiencia de compra a un nivel completamente nuevo.

El usuario accede a productos y también lo hace en un entorno conversacional que simula la atención personalizada de un asesor comercial.

Aunque todavía no se detallaron los términos técnicos de la integración ni las condiciones específicas de uso, se espera que la función esté disponible en la aplicación oficial de ChatGPT y en los canales digitales de Walmart.

La alianza también podría abrir la puerta a futuras colaboraciones entre OpenAI y otras plataformas de comercio, consolidando el rol de los asistentes conversacionales como intermediarios clave en la economía digital.