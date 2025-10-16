La Justicia estrenó un visor con IA que resume fallos y sentencias. Llega tras polémicas por abogados que usaron bots con citas falsas

La Corte Suprema de Justicia de la Nación anunció una nueva funcionalidad para consultar sentencias de tribunales federales y nacionales, a través de un nuevo visor que "mejora significativamente la presentación de cada fallo" y que agrega un resumen realizado con Inteligencia Artificial (IA).

La noticia ocurre en un contexto donde, el ámbito jurídico y aunque no íntimamente relacionado, también el contable, se vieron sacudidos por una serie de polémicas, alrededor del uso de la IA:

En agosto, la Cámara Civil y Comercial de Rosario, en Santa Fe , reprendió a un abogado por presentar un recurso judicial con citas falsas (las llamadas ‘alucinaciones’) de un bot conversacional

En septiembre, un tribunal de apelaciones de General Roca, Río Negro , declaró sin valor ni efecto la actividad y no reguló los honorarios , de profesionales que citaron fallos inexistentes generados con IA

Producto de esto, la Justicia rionegrina, habilitó a los tribunales a sancionar a los abogados que presenten escritos con citas falsas o jurisprudencia inventada

A estos casos, se les suma la reciente denuncia del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, al "primer contador basado en IA del mundo", la plataforma argentina Lannis, que garantiza entenderte "mejor que un contador".

"Estos casos donde las herramientas con IA fabulan, se dan porque los chats no están preparados para no dar respuesta, por eso es muy importante el conocimiento y saber sus bondades, porque eleva el piso en el ejercicio profesional", explicó Juan Manuel Fascia, abogado especialista en Nuevas Tecnologías y Secretario del Colegio de Abogados de Rosario.

El letrado enumera dos tipos de sistemas, en lo que a bots conversacionales refiere

de caja blanca

caja negra

Para Fascia, los primeros son "transparentes y permiten la trazabilidad de los algoritmos, para ver y evaluar por qué se pondera una u otra cosa", mientras que los segundos y los más populares (como ChatGPT), "si bien te puede traer algún link, no sabemos cuál es la fuente que utilizan".

Mirada profesional: el detrás de escena del uso de la IA en la Justicia

"En nuestro país, si bien hay un llamado de atención al colega, por el desconocimiento, existe mirada contemplativa del proceso", contrastó Fascia con otros fallos suscitados en Estados Unidos o Inglaterra, donde los estudios debieron:

pagar una multa económica grande

notificar a todos los clientes, no solo a los afectados

hacer auditorías de los estudios en curso

"No se sancionó fuerte porque, si bien puede haber sido jurisprudencia inventada, no indujo al juez en error, es decir, que no lo inclinó a ningún lado, pero hay que ser muy cuidadosos porque al Sistema de Justicia, lo pagamos todos con impuestos", exclamó.

El anuncio de la Corte Suprema de la Nación, tiene como objetivo contribuir a una "una mayor transparencia y a un mejor entendimiento del funcionamiento del sistema judicial" y aplica a todos los fallos "que se publican desde el sistema LEX100 en todos los tribunales federales y nacionales".

El sistema LEX100 informatiza los expedientes judiciales para agilizar procedimientos como

presentar escritos

recibir notificaciones

diligenciar oficios

consultar el estado de los expedientes

Por ese motivo, si bien este nuevo visor que incorpora IA funciona para la gente de a pie, puede ser útil para los propios profesionales, a la hora de agilizar algunos procesos largos o expedientes con múltiples fojas.

A modo de cierre, Fascia pondera a esta novedad como positiva, indicó que "no vienen a desplazar a las profesiones tradicionales, pero sí a quienes no las incorporen" y que quiénes no las usen, podrían estar hasta "incurriendo en una falta de ética".

"Como abogados, tenemos una obligación de medio y no de resultado, porque la decisión la toma el juez y tenemos el deber de procurar todos los medios para llevar al justiciable a un mejor resultado: levado al extremo, un colega que no incorpore estas tecnologías, podría estar incurriendo en el incumplimiento de una norma, lo que acarrea una sanción grave, por negligencia profesional", concluyó.