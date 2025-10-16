Los usuarios podrán elegir a una persona de confianza para confirmar su identidad y recuperar el acceso en caso de bloqueo de cuenta

Olvidar la contraseña o perder el acceso a una cuenta de Google dejará de ser un problema para los usuarios con la incorporación de una nueva función de la firma.

Se trata de "Contactos de recuperación", una alternativa que permitirá agregar a una persona de confianza para ayudar a recuperar la cuenta de un usuario en caso de bloqueo o pérdida de acceso.

Hasta ahora, el proceso de verificación podía volverse largo y complejo, especialmente si el usuario perdía el teléfono o no tenía acceso a su correo alternativo. Con esta herramienta, Google busca simplificar la recuperación de una cuenta sin poner en riesgo su privacidad.

Los Contactos de recuperación funcionan como una capa adicional de seguridad. En lugar de depender solo del correo o del número de teléfono,el usuario puede designar a un familiar o amigo de confianza que lo ayude a validar su identidad.

Cuando la persona pierda el acceso a su cuenta, ese contacto recibirá una notificación para confirmar que la solicitud es legítima. Una vez aprobada, Google permitirá continuar con el proceso de recuperación.

La empresa aclaró que el contacto no tendrá acceso a datos, correos ni alertas de seguridad. Su único rol será confirmar que el pedido proviene realmente del titular de la cuenta

Contactos de recuperación ya está disponible en todo el mundo

Para habilitar esta función, el usuario debe ingresar a la Cuenta de Google desde un navegador y dirigirse al apartado "Seguridad y acceso".

Allí aparecerá la nueva sección "Contactos de recuperación", donde se puede agregar la dirección de correo del contacto elegido.

Una vez enviada la invitación, el contacto recibirá un correo con la información necesaria para aceptar el rol. La solicitud solo estará disponible durante siete días, si no se responde en ese plazo, habrá que repetir el proceso.

La nueva función comenzó a desplegarse a nivel mundial para las cuentas personales de Google.

Sin embargo, no estará disponible para usuarios de Google Workspace ni para quienes integren el Programa de Protección Avanzada, destinado a perfiles de alto riesgo como periodistas o activistas.

Además, la empresa anunció mejoras en las opciones de recuperación mediante número de teléfono, pensadas para quienes cambien de dispositivo o pierden el celular.