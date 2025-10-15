Los usuarios pueden denunciar movimientos sospechosos dentro de la app y un equipo evaluará la situación y tomará las medidas correspondientes

Mercado Pago, el brazo financiero del gigante regional del ecommerce, lanzó un nuevo comunicado para reforzar la seguridad y facilitar la denuncia de movimientos sospechosos dentro de la cuenta.

Con el avance de la digitalización, las estafas online se multiplican y afectan cada vez a más usuarios. Entre las modalidades más comunes se encuentran:

el phishing

phishing las llamadas fraudulentas

perfiles falsos en redes sociales , que buscan engañar a las personas para obtener sus datos personales o financieros

Desde la aplicación, los usuarios pueden acceder a la Central de Seguridad, disponible en la barra inferior, luego ingresar a "Más" y "Seguridad", para verificar que todas las funciones de protección estén habilitadas.

En caso de detectar un comportamiento inusual o ser víctima de un intento de estafa, la denuncia puede realizarse directamente desde la app en tres simples pasos:

Ingresar a Ayuda 24 hs Seleccionar "Reportar un problema de seguridad" Elegir "Quiero denunciar una estafa"

Una vez enviada, la denuncia es analizada por un equipo especializado, que evalúa la situación y toma las medidas correspondientes.

Si se identifica a un usuario como fraudulento, Mercado Pago bloquea la cuenta de manera inmediata. En los casos en que la actividad sospechosa provenga de una institución, se realiza una notificación formal a la entidad involucrada.

Recomendaciones de Mercado Pago para evitar caer en estafas

En primer lugar, aconsejó no operar mientras se está en una llamada, especialmente si la otra persona intenta apurar una transferencia o una decisión urgente. Las contraseñas, códigos y datos de tarjeta son personales y nunca deben compartirse.

Otra recomendación fue no responder correos electrónicos ni acceder a enlaces que no provengan de dominios oficiales, y verificar siempre que las cuentas con las que se interactúa sean reales.

En cuanto a los sitios web, se debe comprobar que la dirección comience con "https" y que muestre el ícono de candado cerrado, señal de que la conexión es segura.

Mercado Pago también sugirió no descargar archivos ni instalar programas recibidos por e-mail o mensajería, ya que pueden contener malware o intentos de robo de información.

Por último, recomendó desconfiar de contactos con mensajes alarmistas, con errores de ortografía o con propuestas que parecen demasiado buenas para ser reales, ya que suelen ser señales claras de intentos de estafa.

Estas herramientas se suman a otras funciones de seguridad ya disponibles en la app. En 2024, Mercado Pago fue reconocida como la billetera digital más segura del país, gracias a sus sistemas de protección de acceso, control de sesiones activas y seguimiento de operaciones.