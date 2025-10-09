Mercado Pago lanzó su propia tarjeta de crédito Mastercard, sin costos de mantenimiento ni emisión, con gestión 100% digital desde la app. Los detalles

En un contexto en el que seis de cada diez argentinos no tienen tarjeta de crédito, según un informe de Invecq, Mercado Pago apuesta por ampliar el acceso al financiamiento con un producto propio.

La tarjeta de crédito de Mercado Pago, respaldada por Mastercard, busca eliminar las principales barreras que enfrentan los usuarios: no tiene costo de emisión, mantenimiento ni renovación, gastos que en los bancos tradicionales pueden ir desde $8.000 hasta $55.000 anuales.

Disponible inicialmente para algunos usuarios seleccionados, la compañía confirmó que el lanzamiento será gradual hasta alcanzar a todos los clientes de su ecosistema digital.

La tarjeta de crédito de Mercado Pago

Beneficios: cuotas sin interés y uso en todo el país

El nuevo plástico ofrece 3 cuotas sin interés en todas las compras realizadas dentro de Mercado Libre y también en pagos con QR de Mercado Pago, siempre que superen los $30.000.

Entre sus principales características se destacan:

Gestión 100% digital : se controla desde la app, donde se pueden revisar los consumos en tiempo real, consultar el límite disponible y ver los resúmenes mensuales.

Tarjeta segura : no tiene datos impresos, lo que evita el riesgo de clonación. Los números pueden consultarse solo desde la aplicación.

Sin cargos ocultos : la emisión, el envío y la renovación son completamente gratuitos.

Compras online y presenciales: puede utilizarse tanto en comercios de todo el país como para abonar servicios y suscripciones digitales.

Además, los usuarios pueden pausar o reactivar la tarjeta desde la app en cualquier momento, una función pensada para reforzar la seguridad en caso de extravío o robo.

Nueva tarjeta de crédito de Mercado Pago

Cómo pedir la tarjeta de crédito de Mercado Pago

Por el momento, la tarjeta se encuentra disponible solo para algunos usuarios, ya que Mercado Pago la está lanzando de forma progresiva para garantizar una buena experiencia.

El proceso para solicitarla es simple:

Ingresar a la app de Mercado Pago. Buscar la opción "Quiero la tarjeta de crédito". Si el sistema indica que todavía no está disponible, no hay que hacer ningún trámite adicional: la empresa irá sumando más personas en las próximas semanas.

Una vez aprobada, la tarjeta virtual puede usarse de inmediato para compras online o pagos con QR, y luego se envía el plástico físico sin costo al domicilio elegido.

La celebración de Marcos Galperin tras recibir la tarjeta de Mercado Pago

Límite de crédito y evaluación

El límite de la tarjeta de crédito de Mercado Pago varía según el perfil de cada usuario y está sujeto a evaluación crediticia, como sucede con los productos financieros tradicionales.

El monto disponible se puede consultar directamente desde la app y se actualiza en tiempo real a medida que se realizan consumos o pagos.

Mercado Pago: comisiones y tasas

Qué impacto puede tener en el acceso al crédito

El lanzamiento de esta tarjeta representa un paso importante para reducir la brecha crediticia en Argentina. Con una penetración del 37,4%, el país se ubica muy por debajo de Brasil, donde el 54% de la población posee una tarjeta de crédito.

Con su propuesta sin costos fijos y manejo completamente digital, Mercado Pago busca acercar el crédito a usuarios que antes quedaban fuera del sistema bancario tradicional.