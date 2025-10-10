Según una investigación realizada por la compañía Ingenia, el 75% de empresas argentinas se autoperciben "maduras tecnológicamente"

Las empresas IT (Tecnologías de la Información, por sus siglas en inglés) en Argentina apuestan por la innovación como eje estratégico, con la inteligencia artificial (IA) como pilar fundamental de sus transformaciones.

En 2025, el 78% de las organizaciones ya incorporaron alguna solución de Inteligencia Artificial en su día a día, de acuerdo al Stanford AI Index.

En este contexto, Ingenia, la empresa de soluciones tecnológicas, presentó la primera edición de su Reporte de Evolución Tecnológica, una investigación inédita que analiza el grado de avance tecnológico del ecosistema empresarial en Argentina, en un evento por la celebración de sus 10 años, que contó con la presencia de iProUP.

El estudio, elaborado con la participación de 57 referentes del sector, ofrece una radiografía detallada y actualizada sobre el estado de madurez de las organizaciones locales y brinda información crítica para la toma de decisiones estratégicas.

Con la participación de líderes de IT de empresas locales y regionales (todas radicadas en Argentina), el reporte indaga en ocho ejes estratégicos:

IA Generativa

Cloud

Data

API Management

GreenOps

DevSecOps

Ciberseguridad

Blockchain

Telecomunicaciones, el sector que más utiliza IA en la Argentina

Uno de los hallazgos más destacados del estudio es justamente el crecimiento sostenido de la Inteligencia Artificial Generativa (GenAI), que alcanza un nivel de madurez promedio, cercano al medio, con un 2,87 de 5, una de las herramientas que más rápido se posicionó entre las organizaciones, ya que su masificación inició en 2022 de la mano de ChatGPT.

Aunque aún se encuentra en una etapa de desarrollo, su crecimiento sostenido demuestra un interés real por parte de las organizaciones argentinas en explorar y capitalizar su potencial.

En este sentido, las grandes empresas lideran su adopción (3,49), seguidas por las pequeñas (2,66) y medianas (2,53), lo que evidencia un interés transversal por explorar su potencial, con los siguientes sectores como los más avanzados en la materia:

Telecomunicaciones (3,95) Banca (3,11) Energía (3,01)

En contraparte, entre los sectores con menor posicionamiento, pese a contar con múltiples casos de uso aplicables, aparecen:

Salud (1,5)

Consultoría (1,95)

"La tecnología dejó de ser un área de soporte para transformarse en un eje de negocio. Este reporte busca entender no solo en qué punto estamos, sino también hacia dónde evolucionan las compañías argentinas", señaló Fernando Sclavo, Head of Strategic Evolution de Ingenia.

"La lectura de estos resultados es clave para entender el punto de partida del país en materia tecnológica. Nos permite visualizar dónde estamos y qué necesitamos fortalecer para seguir evolucionando. Entender en qué etapa está cada organización es el primer paso para planificar su crecimiento y este reporte busca justamente eso: mapear la realidad para ser el comienzo de desarrollo de estrategias más efectivas", añadió.

Según el estudio, en términos generales, las áreas con mayor nivel de madurez tecnológica son Ciberseguridad (3,84) y Cloud (3,68). En contraparte, GreenOps (1,75) y Blockchain (1,31) se posicionan como las menos desarrolladas.

Fernando Sclavo, Head of Strategic Evolution de Ingenia

En cuanto a las dimensiones por sector, el 75% se autopercibe con un alto nivel de madurez, mientras que el 25% se ubica en los niveles más bajos. En este sentido, los sectores de Banca-Finanzas y Seguros muestran una brecha mínima entre su percepción y el nivel real relevado.

"Este reporte constituye un insumo estratégico para comprender cómo las organizaciones argentinas transitan sus procesos de transformación digital. Al identificar las brechas de madurez y los desafíos comunes, tanto a nivel micro (organizacional) como macro (nacional), el estudio permite dimensionar el estado real del ecosistema y orientar las decisiones hacia una evolución sostenida", sintetizaron desde Ingenia.

Ingenia lanza nuevo offering de IA para escalar su adopción

La adopción de IA crece a pasos acelerados. Sin embargo, solo aquellas que integran estrategia, liderazgo y gobierno logran traducir esa adopción en valor real: Según McKinsey, el 80% de las compañías con una estrategia clara de IA alcanzan tasas de éxito significativamente superiores frente al 37% de aquellas sin dirección definida.

Ante este escenario, y con la idea de transformar la experimentación en resultados concretos y generar confianza en la incorporación de nuevas tecnologías, Ingenia presentó anteriormente otra propuesta de valor vinculada a la IA que se apalanca en diferenciales de:

Personalización

Cercanía con los clientes

Entrega de valor desde una visión IT alineada a objetivos de negocio

Esta nueva propuesta contempla un abordaje integral que combina formación personalizada y desarrollo de productos digitales, adaptados al contexto de cada industria, al nivel de madurez tecnológica y a los objetivos de negocio de cada cliente. Este nuevo offering busca guiar a las organizaciones en todo el proceso de adopción con iniciativas como:

Workshops estratégicos para líderes

Definición de arquitecturas escalables y seguras

Creación de productos digitales completos

Habilitación de plataformas de IA con foco en operación y gobernanza

Entrega de productos digitales que van desde la idea inicial hasta su versión final

"No se trata de adoptar IA por moda, sino de escalarla con propósito y disciplina para que transforme el negocio. En Ingenia creemos que el diferencial está en cómo se lidera la adopción: con estrategia clara, métricas de valor real y una entrega concreta de resultados que genere confianza en la organización y, al mismo tiempo, habilite la evolución", sostuvo Santiago Blanco, Executive Director Talent & Technology de Ingenia.

En este contexto, Ingenia cuenta con herramientas como espacios de exploración y planificación junto a líderes de negocio para identificar oportunidades y alinear la IA con los objetivos estratégicos hasta la automatización inteligente de procesos mediante agentes autónomos y modelos de decisión basados en datos.

Como parte de esta novedad, la empresa también presentó su modelo Value Stream: células multidisciplinarias que trabajan de forma estable y enfocada en cada proyecto de IA.

Este esquema permite eficientizar y acelerar la entrega de valor para generar más impacto en los clientes, mejorar la colaboración y confianza a través de equipos con foco, más estables y con objetivos comunes, derribar silos y descentralizar la evolución al poner la estrategia e innovación en manos de cada equipo

"Los Value Streams permiten a los equipos ganar velocidad, repetir patrones exitosos y entregar un valor más rápido y completo a cada cliente. Son el puente entre la estrategia y la ejecución, asegurando impacto sostenido y eficaz", sostuvo Blanco.