Se trata del nuevo asistente virtual basado en inteligencia artificial desarrollado por el equipo de datos del Banco Provincia. Cómo aprovecharlo al máximo

GED es el nombre del nuevo asistente virtual basado en inteligencia artificial (IA) desarrollado por Banco Provincia, que fue diseñado para detectar oportunidades comerciales en tiempo real.

Esta herramienta, desarrollada por el equipo de datos del banco con el apoyo del área de tecnología, tiene como principal objetivo fortalecer el vínculo comercial con clientes actuales, especialmente aquellos que crean nuevas empresas.

GED opera de forma automática procesando diariamente los edictos publicados en el Boletín Oficial de la República Argentina para identificar clientes que figuraron como fundadores, directores o titulares de nuevas sociedades.

Posteriormente, recopila sus datos de contacto y los envía directamente a los gerentes y ejecutivos comerciales de las sucursales correspondientes, sin que estos tengan que solicitarlos.

Esta función proactiva permite al banco anticiparse a las necesidades de sus clientes y ofrecer productos y servicios específicos desde etapas tempranas de sus proyectos empresariales.

En lo que va de 2025, GED detectó la creación de 6.156 nuevas empresas con 13.729 integrantes, de los cuales 7.566 ya son clientes de Banco Provincia.

GED, un asistente virtual que potencia el negocio comercial

Más allá de la detección, GED permite a los gerentes solicitar bases de datos segmentadas, conocer las campañas comerciales activas y evaluar la propensión de sus clientes a contratar nuevos productos.

Esta funcionalidad aumenta la productividad de los equipos comerciales y promueve una cultura basada en datos y decisiones informadas.

El desarrollo del sistema fue reconocido con el segundo premio en la categoría Innovación bancos con IA durante la tercera edición del Digital Innovation Award, uno de los galardones más importantes de América Latina en innovación tecnológica aplicada al sector financiero.

Leandro Martínez, subgerente general de Tecnología de Banco Provincia y líder del proyecto, resaltó que el propósito fue trasladar datos abundantes hacia la línea comercial para facilitar y optimizar la gestión en las sucursales.

Este proyecto resulta de la colaboración multidisciplinaria y refleja la visión compartida y el compromiso con la innovación tecnológica del banco público.

Con GED, Banco Provincia reafirma su compromiso con la innovación y la inclusión financiera, y demuestra que puede liderar procesos de transformación con impacto directo en la cercanía y calidad del servicio a sus clientes.

Tecnología y automatización para mejorar la experiencia comercial

GED utiliza técnicas avanzadas de procesamiento de lenguaje natural para analizar la información oficial y convertirla en oportunidades comerciales concretas.

La automatización de estos procesos libera tiempo y recursos humanos, y permite que los gerentes focalicen su atención en la atención personalizada y el cierre de negocios.

Esta IA también contribuye a un contacto más oportuno y pertinente entre el banco y los clientes, al fortalecer relaciones y fidelización.

La detección temprana de nuevos emprendimientos facilita que los clientes accedan a productos financieros acorde a las necesidades de crecimiento y expansión empresarial.

La capacidad de anticipación del banco mejora la competitividad y le permite expandir sus servicios adaptándose a un mercado dinámico.

En un contexto donde la transformación digital es clave para la supervivencia y éxito de las instituciones financieras, GED representa un avance disruptivo y estratégico, destacaron desde la entidad.