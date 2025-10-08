Las firmas, que anunciaron su alianza en febrero pasado, presentan una solución unificada de seguridad cloud con visibilidad en tiempo real y prevención

Check Point Software Technologies Ltd. confirmó el lanzamiento global de una solución integrada que combina CNAPP y seguridad de red en la nube junto con Wiz, y consolidó así una alianza tecnológica que promete redefinir las defensas cloud.

La iniciativa representa un nuevo capítulo desde la asociación inicial formalizada en febrero de 2025, y marca el paso de un proyecto piloto hacia una disponibilidad general que busca ofrecer visibilidad, prevención y precisión con respaldo de inteligencia artificial.

Las organizaciones que adopten este enfoque obtendrán una plataforma unificada que integra la defensa de red basada en prevención de Check Point con la protección de aplicaciones cloud nativas de Wiz, para abordar una de las mayores brechas en seguridad de entornos híbridos y distribuidos.

Paul Barbosa, vicepresidente de Cloud Security en Check Point, resaltó que el proyecto ejemplifica el modelo Open Garden de la compañía y establece un nuevo estándar al "proteger desde el código hasta la nube, con visibilidad en tiempo real y remediación consciente del riesgo, sin comprometer la seguridad".

Y añadió: "A medida que las infraestructuras empresariales adoptan arquitecturas más distribuidas y la superficie de ataque se expande, los responsables de seguridad enfrentan un panorama más complejo. La fragmentación entre herramientas de red y plataformas cloud genera lagunas críticas de visibilidad y control"

Ante ese contexto, Wiz y Check Point desarrolladon esta solución nativa para que las organizaciones puedan afrontar los desafíos de la seguridad cloud con mayor confianza, consolidando funciones antes aisladas con una arquitectura cohesiva.

Integración con visibilidad en gateways y políticas de firewall

Con la nueva solución integrada, los clientes podrán visualizar directamente desde la plataforma Wiz las configuraciones de los gateways de CloudGuard, gracias a la sincronización de políticas de firewall virtual de terceros con las herramientas de evaluación de riesgos de Wiz.

Oron Noah, vicepresidente de Product Extensibility y Partnerships en Wiz