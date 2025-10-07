Meta busca reducir su dependencia de proveedores externos y seguir el camino de Apple, Google y Amazon en diseño de chips propios

Meta concretó la adquisición de Rivos, una startup especializada en el diseño de chips para inteligencia artificial (IA), en una jugada estratégica que busca reforzar su infraestructura tecnológica y acelerar el desarrollo de hardware propio.

La operación, confirmada por fuentes cercanas a la compañía, ocurre en el contexto del ambicioso plan de inversiones que Meta despliega para posicionarse como líder en el ecosistema de IA, donde el control sobre los componentes clave se vuelve cada vez más determinante.

Rivos, con sede en California, se destacó por su trabajo con arquitectura RISC-V, una alternativa abierta frente a los diseños propietarios de Intel, AMD y Arm.

Esta tecnología le permitió desarrollar soluciones personalizadas para procesamiento de datos y entrenamiento de modelos de IA, incluyendo unidades de procesamiento gráfico (GPU) adaptadas a tareas de alto rendimiento.

La startup alcanzó una valuación cercana a los u$s2.000 millones y el respaldo de figuras relevantes del sector tecnológico.

La incorporación de Rivos le permite sumar propiedad intelectual, equipos de ingeniería y una base tecnológica que puede acelerar sus desarrollos internos.

La estrategia de Meta: chips propios para dominar la IA

La compra ocurre en un contexto en el que Meta redobla su apuesta por la IA.

En 2025, la empresa anunció inversiones por más de u$s70.000 millones en infraestructura, con foco en:

centros de datos

chips personalizados

herramientas de entrenamiento para modelos avanzados

Aunque la compañía tiene su propio programa de aceleradores, Meta decidió también buscar talento y tecnología fuera de sus laboratorios. Con esta adquisición, Meta busca integrar verticalmente sus capacidades, desde el diseño de algoritmos hasta el hardware que los ejecuta.

El objetivo es reducir la dependencia de proveedores externos como Nvidia y ganar flexibilidad para adaptar sus soluciones a las necesidades de productos como Facebook, Instagram, WhatsApp y sus plataformas de realidad aumentada.

Esta operación es un movimiento estratégico en un mercado donde el hardware ocupa un lugar central en la carrera por IA y los chips se convierten en activos clave.

Meta se suma así a la tendencia de empresas como Apple, Google y Amazon, que también desarrollan sus propios chips para optimizar rendimiento y reducir costos.