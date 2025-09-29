Su decisión refleja una tensión creciente entre los pioneros de la IA y los líderes tecnológicos que impulsan modelos cada vez más lucrativos

Geoffrey Hinton, considerado uno de los padres fundacionales de la inteligencia artificial moderna, reveló recientemente un episodio que grafica su postura crítica frente al rumbo que toma la industria tecnológica.

En una entrevista, el científico británico contó una conversación telefónica que mantuvo con Elon Musk, en la que el magnate le propuso formar parte de su nueva empresa de inteligencia artificial, xAI. Hinton, sin dudarlo, rechazó la oferta. "Me preguntó si sería asesor de su nueva empresa, y le dije que no", explicó.

La llamada, que comenzó como una discusión sobre los riesgos existenciales de la inteligencia artificial, pronto tomó un giro inesperado. Musk, fundador de Tesla, SpaceX y propietario de la red social X, intentó convencer a Hinton de sumarse a su equipo.

Pero el científico, que en 2023 renunció a su cargo en Google para poder expresar libremente sus preocupaciones sobre el desarrollo descontrolado de la IA, no solo declinó la propuesta, sino que terminó la conversación abruptamente. "Empezó a divagar, así que fingí tener otra reunión y me despedí", agregó Hinton.

Si bien Hinton es reconocido por sus aportes pioneros en redes neuronales y retropropagación, también fue uno de los primeros en advertir sobre los peligros de la IA. Además, su decisión de no colaborar con Musk se enmarca en una postura más amplia: la de resistirse a proyectos que, según él, priorizan el lucro por encima del bienestar colectivo.

Hinton también fue crítico de la transformación de OpenAI -empresa que Musk cofundó en 2015- de una organización sin fines de lucro a una estructura con "lucro limitado", lo que considera una traición a su misión original.

Por qué aboga por una "IA responsable"

A pesar de su distanciamiento de las grandes corporaciones, Hinton no abandonó el campo de la IA y eligió apoyar iniciativas más alineadas con sus principios, como startups enfocadas en desafíos globales como el cambio climático.

Su reciente reconocimiento con el Premio Nobel de Física, compartido con John Hopfield, refuerza su autoridad en el debate sobre el futuro de la inteligencia artificial.

En un contexto donde las decisiones de figuras como Musk y Sam Altman (CEO de OpenAI) moldean el destino de esta tecnología, Hinton se mantiene firme en su convicción: la IA debe desarrollarse con responsabilidad, transparencia y un compromiso real con la humanidad.