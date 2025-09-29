Todas estas herramientas recopilan datos sensibles de sus usuarios. Sin embargo, existen opciones para que cada persona pueda eliminar su información

Las conversaciones que los usuarios mantienen con ChatGPT pueden ser almacenadas por la plataforma con fines de mejora y personalización del servicio.

Esto resulta relevante ya que muchas personas comparten información sensible o acceden desde dispositivos ajenos.

De acuerdo con la propia inteligencia artificial, la recopilación de datos busca optimizar el rendimiento y ofrecer respuestas más ajustadas a cada usuario.

La IA también suele guardar datos como correos electrónicos, nombres de usuarios, datos de medios de pago y más. Además, reúne información técnica como:

la dirección IP del usuario

la información sobre el dispositivo utilización

navegador desde que se accedió al chat

frecuencia y duración de las sesiones

Ante este panorama, resulta fundamental que los usuarios conozcan las opciones de configuración y eliminación de datos que ofrece la plataforma.

De esa manera, pueden decidir qué información conservar, qué conversaciones borrar y cómo limitar el uso de sus datos personales para resguardar su privacidad.

¿Cómo eliminar las conversaciones con ChatGPT?

Para eliminar las conversaciones con ChatGPT de manera definitiva, los usuarios deben seguir los siguientes pasos.

En primer lugar, deben ingresar a ChatGPT e iniciar sesión desde la aplicación o la versión web.

Luego hay que dirigirse a la barra lateral del chat y seleccionar los tres puntos. Allí aparecerá la opción de "Eliminar" y, al seleccionarla, todas las conversaciones serán borradas.

ChatGPT también ofrece la posibilidad de desactivar la memoria. Para hacerlo, se debe ingresar a Configuración y desmarcar la opción "Consultar memorias guardadas".

Una vez desactivada, la inteligencia artificial dejará de registrar las conversaciones y no podrá utilizar los datos de los usuarios para personalizar sus respuestas.

Con estas recomendaciones, los usuarios pueden tener un mayor control sobre su información y decidir cómo interactuar con la herramienta, ya sea conservando el historial o manteniendo sus conversaciones en privado.