El gigante chino anunció una alianza estratégica con una firma de inteligencia artificial y desató la euforia entre los inversores. Qué pasó

El gigante del ecommerce chino Alibaba redobló su apuesta por su negocio en la nube, el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), con lo cual se dispararon sus acciones, en la bolsa de Hong Kong.

Con un crecimiento de 4,1% este lunes, actualmente las acciones de esta plataforma están en el orden de los u$s267 y u$s260, con lo que este mes, la empresa subió su cotización casi 50%.

Este crecimiento se debe principalemte a la inversión que hace el gigante chino, en lo que se refiere a:

sus centro de datos

el rendimiento competitivo

el uso generalizado de sus modelos de código abierto

la mejora del rendimiento de sus chips

Por otro lado, un informe de Morgan Stanley apuntó que ese boom de Alicloud también está basado en que la empresa confirmó que invertirá más en el desarrollo de la IA, de la mano de una nueva alianza junto a Nvidia.

De esta forma, Alibaba pone a China dentro de la narrativa global con un modelo de mercado de renta variable, además de pronositcar una revolución de la IA en el país de oriente.

Cómo usará la IA el nuevo CEO de Mercado Libre

Ariel Szarfsztejn, el nuevo CEO designado de Mercado Libre a partir del 1 de enero de 2026, destacó que la IA redefine la experiencia digital y abre oportunidades inéditas para el comercio electrónico y los servicios financieros de la región.

Actualmente, el 20% del nuevo código de la empresa es generado por inteligencia artificial, un porcentaje que continúa creciendo y que demuestra cómo esta tecnología optimiza el trabajo de los desarrolladores y acelera la creación de nuevas funciones.

"Con esta tecnología podés tener un banquero en el bolsillo todos los días o un asistente personal para hacer compras", sostuvo Szarfsztejn.

Y añadió: "Hoy está en el celular, mañana en los anteojos y después en otro dispositivo. Ese cambio de paradigma abre muchísimas oportunidades".

Por último, el ejecutivo explicó que la inteligencia artificial no se limita a optimizar procesos, sino que modifica la relación entre la empresa y sus clientes, generando experiencias más ágiles, seguras y adaptadas a cada usuario en tiempo real.