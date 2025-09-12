En un informe llamado "Inteligencia de Amenazas", expertos de Anthropic mostraron su preocupación por estos ataques. Los detalles

Siguen aumentando los ataques al ecosistema cripto, que con el uso y desarrollo de la inteligencia artificial (IA), cada vez escalan más alto en su impacto y acción.

Según se publicó en un informe de la empresa de infraestructura de IA, Anthropic, "Inteligencia de Amenazas", los ciberdelincuentes ahora también usan a los chatbot de IA, como Claude, para sus ataques.

Los ciberataques y el uso de la IA

De esta forma, los miembros del equipo de Inteligencia de Amenazas de Anthropic, Alex Moix, Ken Lebedev y Jacob Klein, desarrollaron en este informe cómo el mal uso del chatbot generó ataques donde los rescates fueron por más de u$s500.000.

Pero además, los investigadores también descubrieron que este chatbot no solo fue usado para proporcionar asesoramiento técnico a criminales, sino que también se utilizó para ejecutar directamente una cantidad de ataques bajo el nombre de "vibe hacking".

Por otro lado, la firma de seguridad de la blockchain Chainalysis, en febrero pasado pronosticó que las estafas para robar criptomonedas podrían tener su pico más alto hasta ahora durante el año 2025.

Este récord de ataques se debe a que las soluciones de IA generativas hicieron que estas vulnerabilidades sean más simples y escalables, por lo que representan más amenazas para los usuarios.

En este análisis de Anthropic, se encontró que un hacker que había estado realizando "vibe hacking" con Claude, pudo robar los datos sensibles de por lo menos unas 17 organizaciones.

Dentro de las entidades afectadas, se encontraban servicios de salud, servicios de emergencia, instituciones gubernamentales y religiosas, y los rescates que se pidieron en estos ataques oscilaron entre u$s75.000 y u$s500.000 en Bitcoin.

La IA y su potencial en los ataques

De esta forma, el ciberdelincuente entrenó al chatbot para evaluar registros financieros robados, además de calcular cantidades de rescate adecuadas y escribir notas de rescate personalizadas para maximizar la presión psicológica a sus víctimas.

Por su parte, Anthropic pudo banear posteriormente a este hacker, aunque este ataque es un claro ejemplo de cómo la IA actualmente está facilitando incluso a los programadores con los conocimientos más básicos el realizar ciberdelitos en un "grado sin precedentes".

"Los actores que no pueden implementar de forma independiente un cifrado básico o entender la mecánica de las llamadas al sistema ahora están creando con éxito ransomware con capacidades de evasión y aplicando técnicas anti-análisis", aseveró la entidad en su análisis.