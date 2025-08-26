Según el empresario, la integración, anunciada un año atrás, otorga a OpenAI acceso exclusivo a millones de solicitudes de usuarios de iPhone, iPad y Mac

Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX, presentó una demanda millonaria contra Apple y OpenAI y acusó a ambas compañías de colusión para mantener un monopolio en el mercado de la inteligencia artificial (IA).

La denuncia, interpuesta por sus empresas xAI y X Corp. ante un tribunal federal en Texas, sostiene que el acuerdo exclusivo entre las dos firmas constituye una práctica anticompetitiva que perjudica a rivales emergentes como Grok, el chatbot desarrollado por Musk, y a la propia red social X.

Elon Musk presenta demanda millonaria contra Apple y OpenAI por esta razón

El documento judicial de 61 páginas describe una supuesta alianza encubierta entre los dos gigantes tecnológicos, que habría convertido a ChatGPT en el único motor de IA generativa integrado en los dispositivos de Apple.

Según el empresario, esta integración, anunciada en junio de 2024, otorga a OpenAI acceso exclusivo a miles de millones de solicitudes de usuarios de iPhone, iPad y Mac, mientras bloquea activamente a competidores como Grok y X en la App Store.

La demanda también acusa a Apple de manipular las clasificaciones de aplicaciones y de retrasar deliberadamente las actualizaciones de sus rivales.

Musk solicita una indemnización por miles de millones de dólares en daños y perjuicios, además de una orden judicial que prohíba el acuerdo entre Apple y OpenAI.

Elon Musk demandó a Apple y a OpenAI por supuesto monopolio del mercado de inteligencia artificial

En su presentación, el magnate indicó que "dos monopolistas han unido fuerzas para asegurar su dominio continuo en un mundo impulsado por la tecnología más poderosa jamás creada por la humanidad: la inteligencia artificial".

La denuncia también detalla que la creadora de los iPhone controla el 65% del mercado de smartphones en Estados Unidos, mientras que OpenAI domina al menos el 80% del mercado de chatbots generativos gracias a ChatGPT.

La disputa entre Musk y OpenAI no es nueva. El empresario cofundó la organización en 2015, pero se retiró en 2018 tras desacuerdos sobre su dirección.

Desde entonces, acusó reiteradamente a la compañía de Sam Altman de abandonar su misión original de desarrollar IA para el bien público, al priorizar intereses comerciales.

En marzo de 2024, el hombre más rico del mundo ya había iniciado una demanda contra OpenAI por incumplimiento de contrato, y ahora redobla su ofensiva legal al incluir a Apple en el conflicto.

OpenAI respondió a través de su portavoz Kayla Wood, quien calificó la demanda como parte de un "patrón continuo de acoso" por parte de Musk. Por su parte, Apple no emitió comentarios oficiales.

El CEO de OpenAI, Sam Altman, reaccionó en la red social X con ironía, al cuestionar las acusaciones. Además, sugirió que Musk manipula sus propias plataformas para favorecer a sus empresas