La contratación de jóvenes entre 22 y 25 años en ocupaciones expuestas a automatización, como software y atención al cliente, disminuyó desde 2022

La inteligencia artificial (IA) generativa ya impacta en el empleo juvenil en los Estados Unidos.

Un estudio de economistas de la Universidad de Stanford alertó que la contratación de personas de 22 a 25 años en ocupaciones automatizables, como desarrollo de software y atención al cliente, bajó desde fines de 2022.

El informe, que se basa en datos de las nóminas de la mayor empresa de procesamiento de pagos del país, muestra cómo la IA ya perjudica la trayectoria laboral de los jóvenes.

"Existe un cambio evidente cuando se observa específicamente a los jóvenes trabajadores altamente expuestos a la IA", explicó Erik Brynjolfsson, uno de los autores del estudio junto con Bharat Chandar y Ruyu Chen.

Los datos revelan que en aquellos trabajos que se puede automatizar, el empleo juvenil se redujo significativamente.

Por ejemplo, la cantidad de desarrolladores de software de entre 22 y 25 años cayó casi 20% entre fines de 2022 y julio de 2025.

Inteligencia Artificial: automatización vs. complementación

Mientras que trabajadores de mayor edad en las mismas profesiones mantuvieron su estabilidad laboral, y en sectores menos automatizables, como auxiliares de enfermería, el empleo juvenil incluso creció.

La misma tendencia se observó en atención al cliente, donde los jóvenes ven reducirse las oportunidades. Esto indica que la caída no se limita al sector tecnológico.

El estudio de la Universidad de Stanford distingue entre dos efectos generados por la IA:

Automatización : reduce la demanda de jóvenes en tareas repetitivas

: reduce la demanda de jóvenes en tareas repetitivas Complementación: cuando la IA ayuda a los trabajadores a mejorar su desempeño, el empleo juvenil puede aumentar

En ese sentido, Brynjolfsson destacó la importancia de este enfoque: "Lo más valioso es hacer cosas nuevas que amplíen las capacidades de las personas, algo que lleva a ganancias que animan a las empresas a contratar a más, y no a menos, personas".

Otro dato que arroja el estudio es que la IA afecta principalmente la contratación y no los salarios, que por el momento se mantienen estables.

Según los expertos, uno de los desafíos más importantes es la "paradoja de la experiencia": si los empleos iniciales desaparecen, los jóvenes tienen menos oportunidades para desarrollar habilidades prácticas.

La opinión de más expertos

"Tendremos que formar a las personas de manera más explícita, en lugar de esperar que descubran estas habilidades por sí mismas", explicó Brynjolfsson.

Como conclusión, el estudio destacó que la IA generativa transforma el mercado laboral estadounidense con efectos distintos según la edad y la ocupación.

Mientras la economía sigue creando empleo, los jóvenes en sectores expuestos a la automatización enfrentan mayores obstáculos para conseguir su primer trabajo.