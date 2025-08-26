Con esta Alianza, Meta da un paso clave en su estrategia de IA, para reforzar su liderazgo en imágenes y videos generados por inteligencia artificial

Meta confirmó un acuerdo con Midjourney para licenciar su tecnología de generación de imágenes y videos mediante inteligencia artificial (IA).

Esta alianza forma parte de la estrategia de Meta de ampliar su enfoque en productos basados en IA.

Alexandr Wang, jefe de IA de Meta, contó en Threads que los equipos de investigación de la compañía trabajarán de manera cercana con los expertos de Midjourney para integrar estas innovaciones en sus aplicaciones.

Wang explicó que "para garantizar que Meta pueda ofrecer los mejores productos posibles a las personas, será necesario adoptar un enfoque de todo tipo".

"Esto significa talento de clase mundial, un ambicioso plan de infraestructura computacional y trabajar con los mejores actores de la industria", añadió.

Sumando a Midjourney, Meta quiere igualar a los competidores que lideran la generación de imágenes y videos por IA, como OpenAI (Sora), Black Forest Lab (Flux) y Google (Veo).

Meta busca liderar la carrera de IA en una alianza con Midjourney

Midjourney, creada en 2022, se destaca por la calidad y el estilo hiperrealista de sus modelos.

En 2023, la empresa proyectaba ingresos anuales de u$s200 millones a partir de su sistema de suscripciones, que va de u$s10 a u$s120 mensuales, según la capacidad de generación de imágenes.

En junio, la startup lanzó su primer modelo de video, V1.

Por su parte, Meta ya desarrolló herramientas de IA como Imagine (imágenes) y Movie Gen (videos), que están disponibles en Facebook, Instagram y Messenger.

Esta alianza con Midjourney se suma a otras inversiones y contrataciones que hizo Meta recientemente, que incluyen estrategias como el pago de salarios de hasta u$s100 millones para ciertos investigadores, la inversión de u$s14.000 millones en Scale AI y la compra de la startup de voz Play AI.

La carrera por dominar la IA avanza sin pausa

El acuerdo hace foco en la competencia voraz en el desarrollo de modelos de IA, donde Meta busca mantenerse a la par de otras empresas tecnológicas.

Según Upstarts Media, Meta llegó a evaluar la compra completa de Midjourney, pero la startup decidió seguir operando por su cuenta.

Sin embargo, la expansión de estos modelos no está libre de conflictos y debates.

La asociación se anunció luego de la demanda que Disney y Universal presentaron contra Midjourney en junio, por el uso de obras protegidas por derechos de autor en el entrenamiento de la IA.