Futuro incierto para Cabify: los próximos 3 meses pueden ser cruciales para su desarrollo en Latinoamérica

El "unicornio" español busca nueva ronda de financiación de u$s 300 millones en uno de los momentos más complicado para su negocio

Cabify, es la startup española más exitosa y cuestionada de los últimos años y en los próximos 3 meses se juega su futuro. Este plazo es el que internamente se marcaron para poder cerrar una nueva ronda de financiación de hasta 300 millones de dólares.

Esto ocurre en uno de los momentos más delicados de su negocio ya que su principal socio, la japonesa Rakuten, planteó bajarse del barco, los números en Latinoamérica no cierran y el panorama regulatorio en España se pone más difícil que nunca. Esto hace que su futuro tenga más incertidumbres que certezas.

Según algunos medios Rakuten busca desinvertir en Cabify debido a que la firma está dejando poco a poco el negocio de alquiler de coches con conductor y las complicaciones sobre el negocio son cada vez mayores, por lo que no sería sostenible en el tiempo.

Con respecto a la situación de la firma en Latinomérica, la situación no parece ser mejor. Según revelaron fuentes internas de Cabify a el sitio elconfidencial.com en 2018, el que tiene a Brasil se queda con el sector. En la actualidad la firma desapareció del mapa y 99Taxi, comprada por Didi el año pasado, logró hacerse con casi el 30% del mercado porque Uber posee el resto, y todo muestra que no hay lugar para más.

Según una fuente interna "en Latinoamérica no vamos con un cohete. Brasil y México están prácticamente perdidos y eso es un palo. Pero hemos conseguido hacernos hueco en otros mercados clave como Argentina o Chile. Hay que mentalizarse: no somos Uber ni Didi, estamos en otra liga. Pero eso no resta mérito a la compañía, sigue siendo un negociazo que vale miles de millones de euros".

Oficialmente, Cabify no se pronuncia sobre la salud de su negocio en Latinoamérica. "Solo daremos un dato: el 85% del total de viajes de Cabify a nivel mundial, en los 12 países en los que operamos, se realiza en Latam", señala un portavoz.

La startup española se enfrenta a una encrucijada para convencer a los inversores, si bien a su favor la empresa ya es rentable trimestralmente, una proeza comparado con las pérdidas millonarias de Uber y Didi. Sin embargo sabiendo que a nivel mundial el negocio es de Uber y Didi, Cabify busca una salida, que se debate entre una venta al mejor postor o salida a Bolsa en 2020. Pronto tendremos respuestas a esta incógnita.