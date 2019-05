Estos son los hospitales que ya implementaron la Historia Clínica Única digital

El sistema que busca digitalizar todo el proceso de atención y gestión llegará a más de 50 hospitales de Córdoba en los próximos 4 años.

"Si Salud", programa de la provincia de Córdoba que tiene como objetivo transformar la red provincial de servicios de salud a través de la digitalización del proceso de atención y gestión hospitalaria utilizando la plataforma ehCOS .

Pablo Pereyra, CEO de Everis Argentina, creadora de la plataforma, explicó a InfoNegocios que "lo que se planificó y coordinó con la provincia es comenzar con algunos de los hospitales más representativos para asegurar que toda la funcionalidad sea correcta y solucionar los errores que siempre se van encontrando"

En 4 años el contrato estipula que el sistema debería estar en funcionamiento en más de 50 hospitales provinciales. "Todo se hace en Córdoba, lo único que no se ejecutó allí es el sistema (NdelR: se creó en España). De hecho, por la envergadura del proyecto, los dos directores a cargo, un español que se vino a vivir al país y un argentino viven actualmente en Córdoba", comenta el CEO de la firma.

La historia clínica electrónica y el turnero digital son algunas de las funciones que más destacan de ehCOS. Si bien el sistema ya estaba en funcionamiento en algunas clínicas privadas de Argentina pero Pereyra afirma que "la implementación de Córdoba es la más extensiva, sofisticada y ambiciosa de todas las que se hicieron hasta ahora, por la cobertura".