Alibaba sale a la Bolsa de Hong Kong: ¿qué millonaria suma espera levantar?

El gigante del ecommerce espera conseguir fondos en en su tierra natal cinco años después de lograr u$s25.000 en su debut en Wall Street

El gigante chino del ecommerce Alibaba proyecta levantar u$s20.000 millones a través de una segunda salida a la Bolsa en Hong Kong luego de un debut récord en el mercado de Nueva York en 2014, de acuerdo con personas familiarizadas en la materia. De cerrarse este acuerdo, los ahorristas chinos podrían acceder a comprar acciones de la mayor compañía del país asiático.

La compañía fundada por Jack Ma trabaja en la oferta planificada con asesores financieros y apunta a presentar una solicitud de salida a bolsa en Hong Kong de manera confidencial en el segundo semestre.

Una de las fuentes por Bloomberg añadió que la empresa pretende diversificar sus canales de financiamiento y aumentar la liquidez a través de la operación. Los planes son preliminares y podrían cambiar, precisaron las personas.

Alibaba recaudó u$s25.000 millones vendiendo acciones en la bolsa de Nueva York en 2014, la mayor cantidad para un primer día en la historia, después de tener problemas para convencer a los reguladores de Hong Kong de aprobar su propuesta de estructura de gobernanza.

La Bolsa de esa ciudad finalmente dio luz verde a las dos clases de acciones el año pasado, otorgándole al gigante de la entrega de alimentos Meituan Dianping y al fabricante de teléfonos inteligentes Xiaomi Corp el derecho a emitir acciones con diferentes derechos de voto.

La medida también se conoce en momentos en que las compañías chinas se enfrentan a un gobierno estadounidense cada vez más hostil que ha puesto a varias compañías tecnologías del gigante asiático en una lista negra. Este año, el gigante chino del streaming de juegos Douyu pospuso el lanzamiento de su oferta pública inicial por la inquietud del mercado ante la guerra comercial.

Alibaba declinó comentar. Sus acciones cotizadas en Nueva York han caído un 22% en lo que va de año hasta el viernes. Al mismo día tenía una capitalización de mercado de u$s400.000 millones.