Cómo se creó Ant Financial, fintech a la que Mercado Pago le "copió" los QR y ya vale u$s150.000 millones

El valor de la gigantesca fintech creada por Jack Ma supera enormemente el valor conjunto de Santander y BBVA con solo 15 años de existencia

Ant Financial está por salir a bolsa en 2020 y para muchos es un caso de éxito que probablemente sea estudiado en libros financieros del futuro.

La historia de la fintech comienza en 1999 cuando Jack Ma y otros socios fundaron Alibaba.com, un sitio online para que exportadores chinos se puedan contactar con importadores de todo el mundo. El éxito del sitio fue casi inmediato, lo que logró que Goldman Sachs y Softban decidan realizar una fuerte inversión en el emprendimiento.

Según cuenta el sitio Xataka con los años el sitio Alibaba siguió creciendo llegando a sectores no estrictamente b2b entre empresas china y extranjeras. En la actualidad posee el sitio Aliexpress.com, enfocado en contactar empresas con consumidores finale (b2c) y 1668.com, similar a Alibaba.com apuntada al mercado interno chino, así como Taobao, un marketplace que pone en contacto a consumidores (c2c)

En su día Alibaba era una gran empresa pero tenía competencia. En 2004 eBay compró un competidor de Taobao, Eachnet.com, para entrar en el mercado chino. Esto era una gran amenaza para Alibaba, que de hecho estuvo negociando con eBay (que por aquel entonces se centraba en ser una plataforma b2c y c2c, no como ahora que parece más centrada en ser b2c) la venta de Taobao. Sin embargo no se llegó a cerrar la venta y quedaron como competidores.

El problema que tenían Taobao y muchas de estas plataformas era la desconfianza entre comprador y vendedor. Por tanto en dicho 2004 Taobao lanzó Alipay, una intermediación entre el comprador y el vendedor: al realizar una transacción Alipay retenía el dinero del comprador hasta que recibía el producto. Esta estrategia, muy parecida a la que ofrecía eBay con PayPal, que había comprado un año antes, impulsó definitivamente las ventas de Taobao.

Ese fue el inicio de Alipay, una historia de mucho éxito. De ser un simple sistema de intermediación entre compradores y vendedores pasó a ofrecer una garantía de vendedores confiables, en un país como China, donde había pocas herramientas para verificar comportamientos correctos. También irrumpió en una sociedad con todavía pocos servicios financieros disponibles, haciendo muy accesibles las transacciones financieras a un número ingente de personas.

Además se lanzó a los pagos móviles con un sistema muy ingenioso: los códigos QR, un modelo que fue recreado por Mercado Libre en la Argentina y, recientemente, fue lanzado en México.

Cualquier comercio que quisiera vender solo tenía que imprimir un código QR y cualquier smartphone podía usarlos para pagar siempre que tuviera cámara. Es un sistema sencillo que permite expandise de forma muy fácil con poca tecnología, ideal para un país como China.

El sitio Xataca cuenta que otro hito en la historia de Alibaba fue cuando Yahoo! invirtió en ella en 2005. Compró el 40% de las acciones por 1.000 millones de dólares. Para Yahoo! fue un gran acierto, ya que en los tiempos finales de compañía esta inversión valía mucho más que el resto del negocio. De hecho cuando Alibaba salió a bolsa el valor de esta participación (diluida por otras ampliaciones de capital) rondó los 10.000 millones de dólares.

Sin embargo esta participación (y la de Softbank inicial) creó problemas a Alipay. En 2010 China decidió regular las empresas financieras que estaban surgiendo en Internet y puso unas normas distintas para las empresas puramente chinas y las que tuvieran participación de inversores extranjeros.

Es entonces cuando Jack Ma, en un movimiento algo insólito, decide separar Alipay de Alibaba y transferir su propiedad a una empresa externa, de la que él era accionista. Esta transferencia se hizo sin informar a Yahoo! y Softbank, que cuando se enteraron intentaron vetar la operación. Al final llegaron a un acuerdo económico pero la situación fue muy complicada, hubo incluso quien afirmó que esta operación dañó la reputación de China como lugar donde hacer negocios, cosa que por cierto no ha hecho más que empeorar en los últimos años.

En 2013 se anunció que Alipay superó a PayPal como plataforma de pagos móviles. Y es que mientras que PayPal tiene una gran competencia en occidente (tarjetas de crédito principalmente) Alipay apenas tenía competencia en dicha época, si exceptuamos WeChat, del gigante Tencent.

En 2014 Alipay cambio de nombre y pasó a llamarse Ant Financial Services. ¿Por qué? Llegados a este punto Alipay era uno de los servicios que principales que la compañía estaba proporcionando, quizá el más existoso, el de los pagos móviles. Pero también ofrecía créditos, servicio bancario y un largo etcétera. No tenía sentido seguir llamando a la compañía como uno de los servicios concretos.

Desde el cambio de nombre Ant Financial ha ido expandiéndose fuera de China. Ya opera en varios países del sudeste asiático y está contemplando llegar a occidente, en principio para facilitar a los ciudadanos chinos pagar con Alipay en tiendas, pero quizá se anime a una expansión en toda regla (aunque Europa y EEUU es donde más presión de la competencia tendría).

Lo cierto es que el año pasado recibió una inyección de capital de 14.000 millones de dólares. Esto es muy similar a los 15.900 millones que han recibido de financiación todas las empresas fintech de Europa y Estados Unidos en su conjunto. Y además situa su valor en 150.000 millones de dólares, más que, como ya hemos comentado, bancos de tamaño muy considerables como el Santander y el BBVA (juntos), pero también que bancos de inversión como Goldman Sachs y Morgan Stanley (también juntos).

Según Xataca ser tan grande tiene sus problemas. Entre eso y que China está en el punto de mira de EEUU por sus dudosas prácticas de beneficiar a empresas locales en detrimento de las extranjeras, el año pasado EEUU vetó la compra de MoneyGram por parte de Ant Financial.

Se espera que este año o el que viene Ant Financial salga a bolsa, la de Shanghai. Está por ver pues ya ha habido varios retrasos, y la situación de China no es la mejor para realizar una salida a bolsa. Sin embargo está en plena expansión y no debe ser fácil seguir levantando rondas de capital tan grandes sin ser una empresa pública.