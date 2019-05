Tiembla Netflix: Disney compró la totalidad de Hulu y se prepara para su lanzamiento global

El gigante dueño de Mickey y amigos tomó el control total de la plataforma de streaming y prepara una batería de lanzamientos para ganar el mercado

Comcast convino con Disney un trato que se completará en cinco años, durante los cuales Hulu podrá seguir proveyendo contenido de NBC Universal a la vez que le da el control completo a la firma de Walt.

Sin embargo, los programas de NBCU no estarán asegurados por mucho tiempo ya que hasta 2024 se irán cancelando acuerdos exclusivos de material original con Hulu en 2020, lo cual es entendible siendo que Universal lanzará su propia plataforma de streaming. En 2022 NBCU ya habría retirado todo su contenido exclusivo, que incluye los muy populares "This is Us" y "Saturday Night Live".

Para compensar con la pérdida de programas del catálogo de Hulu, Disney apostará a otros contenidos para satisfacer a todo tipo de audiencia. Según Bob Iger, CEO de Disney "ahora podemos integrar completamente a Hulu y aprovechar todo el poder de las marcas y los motores creativos de The Walt Disney Company para hacer que el servicio sea aún más atractivo y de mayor valor para los consumidores".

De esta forma cuando Disney+ esté disponible internacionalmente, los contenidos exclusivos de Hulu también lo estarán. Hasta ahora éxitos de la talla de "The Handmaid’s Tale" solo llegaron a través de Paramount LATAM y FOX.

Es probable que el servicio no esté disponible al mismo tiempo que en Estados Unidos, lo cual podría mantener el reinado de Netflix y Amazon Prime en Latinoamérica a la vez que HBO y Fox sigan siendo un lujo extra.

Cuando Disney+ esté disponible, habrá varios contenidos de primera línea al alcance de los usuarios. Todo el catálogo de Fox, Marvel, Star Wars, Pixar y, por supuesto Disney se suma a una gran cantidad de contenido original para hacer que Netflix, HBO y Amazon Prime transpiren un poco.

El mayor problema lo tendrán los usuarios, que deberán descifrar el rompecabezas que significa saber en dónde verán sus series favoritas. Aquellos que no estén dispuestos a pagar por cuatro plataformas distintas, deberán decidir qué contenido original vale más la pena para suscribirse.

Disney+ estará disponible en Estados Unidos a partir de noviembre de 2019, pero todavía no hay fecha para el lanzamiento internacional.