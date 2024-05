El fútbol mueve multitudes a lo largo de todo el planeta, con cada vez más plataformas de streaming dedicadas a la transmisión de partidos en vivo de las principales ligas.

Flow, Star+ y DirecTV GO son solo algunas de las que ofrecen esta posibilidad para millones de usuarios.

Ahora, a ellas se le suma el gigante de celulares Apple, la cual selló un acuerdo con la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) para transmitir el Mundial de Clubes organizado por la entidad deportiva.

Apple se asocia con la FIFA para transmitir el Mundial de Clubes

El acuerdo implicaría que la firma de Cupertino abone unos u$s1.000 millones tras obtener los derechos televisivos globales de la competición, a partir de su edición 2025.

Con el objetivo de competir alto en la industria del streaming on demand, a través de su plataforma Apple TV, la marca busca transmitir el torneo, de un mes de duración, que reúne a los mejores equipos del planeta para competir y será el primero en este formato. La competencia se llevaría a cabo en los Estados Unidos el año próximo.

Recientemente, la firma selló una alianza por 10 años y u$s2.500 millones con la Major League Soccer (MLS) para obtener los derechos globales del certamen, que incluyen la transmisión en vivo de todos sus partidos.

Otros competidores como Amazon Prime Video, YouTube o Netflix también buscan sumarse a la tendencia de derechos que impliquen la transmisión de encuentros deportivos.

Si el acuerdo se concreta, marcaría un hito al ser la primera vez que la FIFA firma un contrato global único, algo que el propio presidente de la organización, Gianni Infantino, busca asegurar desde hace algún tiempo.

De acuerdo a The New York Times, la FIFA reservó del 15 de junio al 13 de julio de 2025 para que se juegue el torneo, según The New York Times, y servirá como preparación de la Copa del Mundo 2026, a disputarse también en Estados Unidos.