Conocé algunos mitos y verdades de la tecnología de reconocimiento facial

Gracias a las apps de reconocimiento facial las empresas pueden conocer e interactuar mejor con usuarios pero se debate la cuestión de la privacidad

Casi todos poseemos apps en nuestros celulares que reconocen caras en las fotos o que desbloquear la pantalla con mirarlo. Todavía no hay muchas marcas que aprovechen esta tecnología, pero hay varias que ya están empezando a entender su potencial.

Visa lanzó en Estados Unidos Visa ID, plataforma que provee tecnología de autenticación biométrica como el reconocimiento facial para que los consumidores compren, paguen y depositen con sus dispositivos. Las marcas buscan mejorar la experiencia del usuario eliminando fricciones, reconociendo sus patrones de consumo y promoviendo espacios seguros.

En Argentina el Banco Itaú implementó un sistema por el cual, a partir de una selfie tomada en el momento y con fotos del DNI, el banco puede verificar la identidad del cliente en tiempo real y ofrecerle servicios personalizados.

En charla con La Nación Rodolfo Ricci, director de operaciones, sistemas, tecnología y banco digital de Itaú Argentina, declaró que "los números son contundentes: en abril, a tan solo cinco meses de su lanzamiento, la participación de aperturas de cuentas por este medio alcanzó el 40% del total de ventas excluidas las cuentas sueldo. Esto nos demuestra que hay una necesidad concreta en el mercado para este tipo de soluciones y nos impulsa a seguir innovando y mejorando nuestra propuesta"

La tecnología biométrica sigue creciendo globalmente: según una investigación de la consultora Stratistics en 2017 la inversión en esta tecnología alcanzó los $4000 millones y se espera que supere los $14.000 millones para 2026.

El reconocimiento facial también permite la generación de espacios virtuales seguros como Femplea, un banco de trabajo de mujeres y para mujeres que busca resguardarlas y fomentar el empleo de su fuerza laboral en trabajos tradicionalmente masculinos. Esta plataforma fue desarrollada por la agencia de publicidad y marketing Wunderman y a partir de una foto reconoce el género en primera instancia para permitir solo el registro de mujeres.

Mercedes Aizawa, directora de tecnología en Wunderman Buenos Aires, afirma que se trata de un primer paso: "Hoy en día estamos desarrollando una aplicación de reconocimiento facial que da un paso más adelante, ya que es capaz de identificar las reacciones espontáneas de los usuarios por medio del registro fotográfico y de un análisis gestual".

Buscando eliminar fricciones, empresas como la aerolínea Delta inauguró este año una terminal aeroportuaria en Atlanta que permite que los viajeros se registren, despachen equipajes, atraviesen el control migratorio y aborden el vuelo usando solo sistemas de reconocimiento facial y la huella dactilar como tarjeta de embarque.

Otra empresa que desarrolla sistemas biométricos es Sumato-Id. Su tecnología permite identificar seis emociones primarias a partir de detectar 33 puntos en la cara de una persona usando esta información para identificar hábitos de consumo, generar acciones y medir desempeño en tiempo real.

Augusto Clement, fundador de Sumato-Id, explicó que "apuntamos a tener una mayor segmentación de los consumidores mientras el local etiqueta los productos para ese perfil -como si fuera el algoritmo de Netflix- y de esa forma le puede ofrecer el producto más adecuado. Sumato aprende qué gustos tienen los distintos consumidores según su información demográfica". Por las dudas aclara que "lo que hacemos es estadístico y no podemos identificar unívocamente a nadie".

Si bien la tecnología de reconocimiento facial avanza rápidamente, siguen existiendo inconvenientes. Al hablar sobre Femplea, Aizawa explicó que "el primer problema al que nos enfrentamos fue que la identidad de género no puede únicamente determinarse por aquellos rasgos que detecta el sistema binario determinado por el reconocimiento facial". Por esta razón tuvieron que agregar una validación del género a través del documento de identidad.

"Pudimos ver también que muchas chicas trans no han podido lograr aún el reconocimiento de su identidad de género reflejado en su documento de identidad, por lo que en estos casos la fundación Mujeres en Igualdad posee un sistema de aprobación final cuando la IA no logra superar estas barreras de reconocimiento", agrega Aizawa sobre cómo lograron incorporar más mujeres a la aplicación.

Con respecto a la seguridad de los datos Javier Chistik, territory account manager para Cono Sur de la empresa especializada en ciberseguridad Forcepoint, afirmó que "existen acuerdos de utilización de la información que delimitan el alcance de cómo las organizaciones deben utilizar los datos; siempre que se sigan los protocolos establecidos, debería ser seguro".