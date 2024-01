Ingenia, a través de su círculo de Tech Direction, presentó su informe sobre las principales tendencias IT que lograrán un desarrollo prolífico durante 2024.

Desde el crecimiento exponencial de la inteligencia artificial y su próxima etapa; la expansión de servicios cloud; las APIs como producto; hasta GreenOps, y Security IAM, estas tendencias prometen remodelar la interacción con la tecnología y generar un impacto que trascienda la industria.

"En Ingenia venimos acompañando a las organizaciones para poder apalancar su visión IT junto con sus objetivos estratégicos. Y estamos permanentemente observando y analizando el impacto que las distintas tecnologías vienen generando en la industria. Por eso consideramos que 2024 será un año de expansión de lo que podríamos definir como tendencias" destacaron Federico Catinello, Head of Tech Direction, y Diego Genise, Solution Architect at Startia in Ingenia.

1) Inteligencia artificial: expansión y regulación

Según un informe publicado por Dynatrace, 2024 será un año de grandes desafíos: el 86% de los encuestados consideran que el foco estará puesto en mejorar la precisión y calidad de la información que ingiere la IA.

La continuación de esta expansión puede darse este año, según destacó el informe, en donde la IA tendrá el potencial de llegar a lugares masivos y tenderá a hacer más eficiente los procesos. Diagnóstico médico, fábricas, IoT: todo llevará IA como bandera de la automatización y la eficiencia.

A su vez, en las últimas semanas, la Unión Europea se convirtió en la primera región del mundo en regular de forma completa los usos de la inteligencia artificial (IA), lo que eventualmente tarde se replicará alrededor del mundo.

Se espera un aumento en la adopción de la inteligencia artificial entre empresas para 2024

2) Adopción de tecnologías Cloud

Las empresas migraron a la nube desde hace un tiempo y se espera que esta tendencia se acentúe. Según datos de IDC (International Data Corporation), los ingresos mundiales del mercado de servicios de nube pública superaron los u$s315.500 millones sólo en el primer semestre de 2023.

¿Por qué las organizaciones optan por esta alternativa? La nube es más eficiente y, en muchos casos, más económica que mantener infraestructura propia que, por ejemplo, implica operación y administración, resaltaron desde Ingenia.

En la nube todo eso está resuelto; cuenta con servicios específicos, o plataformas completas, que no solo incluyen la capa de infraestructura, sino que también ofrecen software listo para usar.

3) API as Product

El concepto de tratar a las APIs como productos independientes en lugar de simples componentes técnicos, con la posibilidad de ser comercializados y enfocados directamente en el usuario final, abrió en los últimos años un abanico de oportunidades para las empresas de nicho, como por ejemplo las entidades financieras, telemedicina o, incluso, seguros.

La seguridad es un gran desafío venidero para las APIs. Según el informe API Security Disconnect 2023, el 78% de los profesionales de ciberseguridad se enfrentó a incidentes de seguridad relacionados con APIs sólo en el último año, aunque el 81% afirmó que la seguridad es más prioritaria ahora que hace 12 meses.

4) GreenOps

Las prácticas sustentables en el ámbito de IT, conocidas como GreenOps o IT verde, tomaron un mayor protagonismo en varias direcciones:

Eficiencia energética; todo lo que involucra procesamiento consume una cantidad significativa de energía, especialmente en centros de datos y en la nube

Desarrollo sostenible de software; mejorar el código para que consuma menos energía y aproveche mejor el hardware

Reciclaje y reutilización de Hardware; extender la vida útil de los equipos y promover la economía circular

Data Centers Ecológicos; utilizan energías renovables y sistemas de enfriamiento más eficientes para minimizar su impacto ambiental

Las prácticas sustentables en el ámbito de IT, conocidas como GreenOps o IT verde, tomaran mayor protagonismo

Las organizaciones se enfocan cada vez más en la innovación en GreenOps: nuevos algoritmos y técnicas de software y hardware más eficientes y sostenibles. Asimismo, desde el punto de vista de las regulaciones, existe una mayor presión para que las empresas de IT adopten prácticas más sustentables.

5) Seguridad de la información (IAM)

En un marco de creciente ciberdelincuencia, las empresas dedicaron recursos humanos y financieros importantes en diversas áreas de la tecnología: la nube, la analítica, la seguridad y la inteligencia artificial (IA).

En el contexto de la seguridad, el enfoque se dirigió con fuerza a la administración de identidad y acceso (IAM), una pieza fundamental para garantizar un acceso seguro a los recursos autorizados y una gestión eficiente de las identidades en un entorno empresarial en constante evolución.

Blockchain y criptomonedas, también en ascenso

En complemento a las cinco tendencias, desde Ingenia afirmaron que 2024 será un año clave para la tecnología blockchain por su capacidad para transformar diversos sectores, principalmente en la forma en cómo interactúan los usuars digitalmente y sin intermediarios.

Se esperan saltos en lo que respecta a las finanzas descentralizadas, a partir del surgimiento de los ETF respaldados por criptomonedas como el propuesto por Blackrock, como también un impacto en la "Economía del Token", que podría modificar radicalmente la forma en que se valoran, intercambian y poseen bienes y servicios.

Con respecto a tokenomics, cabe destacar que el año próximo se espera que tenga lugar el próximo halving de Bitcoin, hecho que ocurre cada 4 años y que consiste en reducir a la mitad la recompensa por minar, lo que limita la oferta de nuevas monedas. Se espera que esto influya en la oferta y demanda e impacte en el precio del Bitcoin.

Con los ETF y el halving a la vista, se espera un 2024 prometedor para las criptomonedas

Por otra parte, se espera mayor innovación y nuevos modelos de negocio. En los últimos años surgieron casos como los NFTs (tokens no fungibles), DAOs (organizaciones autónomas descentralizadas) y aplicaciones descentralizadas (dApps).

Desde Ingenia concluyeron en que surgirán nuevos modelos de negocio dado los avances significativos en soluciones escalables y eficientes como Prueba de Participación (Proof of Stake).